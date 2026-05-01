Σουδάν: Έρευνα συνδέει ηγέτες της RSF με ακίνητα αξίας 20,7 εκατ. ευρώ στο Ντουμπάι

Έρευνα αποκαλύπτει ότι δίκτυο συνδεδεμένο με την ηγεσία των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης του Σουδάν (RSF), που κατηγορούνται για γενοκτονία, έχει αποκτήσει πολυτελές χαρτοφυλάκιο ακινήτων στο Ντουμπάι, εν μέσω του καταστροφικού πολέμου στη χώρα.

Σύμφωνα με την αμερικανική ερευνητική οργάνωση The Sentry, συγγενείς, πρόσωπα υπό κυρώσεις και εταιρείες που συνδέονται με τον επικεφαλής της RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, γνωστό ως Χεμεντί, έχουν αποκτήσει περισσότερα από 20 ακίνητα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνολικής αξίας περίπου 20,7 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα υποστηρίζει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λειτουργούν ως «ασφαλές καταφύγιο» για την οικογένεια και τα περιουσιακά στοιχεία της ηγεσίας της RSF, μεγάλο μέρος των οποίων εκτιμάται ότι προέρχεται από λαθραία διακίνηση χρυσού από το Σουδάν.

Ο Χεμεντί κατέλαβε το 2017 τον μεγαλύτερο χρυσωρυχείο του Νταρφούρ, ενώ τα έσοδα από τις εξαγωγές φέρονται να συνέβαλαν στη συσσώρευση σημαντικής περιουσίας από τον ίδιο και την οικογένειά του. Κατά την έρευνα, εταιρικό δίκτυο με έδρα τα Εμιράτα επέτρεψε στην ηγεσία της RSF να μετατρέπει τον χρυσό που εξάγεται παράνομα σε σκληρό νόμισμα, με το Ντουμπάι να αποτελεί διεθνή κόμβο εμπορίας πολύτιμων μετάλλων.

Από την ανάλυση κτηματολογικών και εμπορικών αρχείων προκύπτει ότι ακίνητα τα οποία συνδέονται με εταιρεία προσκείμενη στην RSF και με μέλη της οικογένειας Νταγκάλο έχουν εκτιμώμενη αξία περίπου 8,6 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ακίνητα που ανήκουν σε πρόσωπα υπό κυρώσεις και συνδέονται με την οργάνωση αποτιμώνται σε ακόμη 12 εκατ. ευρώ.

Σουδάν: Στο επίκεντρο το εμπόριο χρυσού

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πολυτελείς βίλες σε κλειστή οικιστική κοινότητα κοντά στον ιππόδρομο Meydan του Ντουμπάι, σε μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης

Οι βίλες αγοράστηκαν, σύμφωνα με την έκθεση, από εταιρεία με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο ιδιοκτήτης της φέρεται να έχει δεσμούς με το εμπόριο χρυσού στο Ντουμπάι και έχει τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις για συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που, κατά τις καταγγελίες, παρείχαν χρηματοδότηση και στρατιωτικό εξοπλισμό στην RSF.

Παράλληλη ανάλυση τηλεφωνικών δεδομένων και στοιχείων διαβατηρίων φέρεται να δείχνει ότι συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας Νταγκάλο διαμένουν ή κινούνται συχνά στην ίδια κλειστή οικιστική κοινότητα.

Η έκθεση αναφέρει ακόμη ότι η σύζυγος του Χεμεντί αγόρασε οικόπεδο αξίας 733.000 ευρώ, έξι μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Σουδάν, σε υπό ανάπτυξη πολυτελές συγκρότημα κοντά στο Trump International Golf Club του Ντουμπάι.

Μεταξύ των προσώπων που κατονομάζονται βρίσκεται και ο Μουσταφά Ιμπραχίμ Αμπντέλ Νάμπι Μοχάμεντ, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο για τον φερόμενο ρόλο του ως οικονομικού συμβούλου της RSF και της οικογένειας Νταγκάλο. Σύμφωνα με την έρευνα, διαθέτει διαμέρισμα αξίας 603.000 ευρώ στον ουρανοξύστη Burj Khalifa.

Η οικογένεια Νταγκάλο δήλωσε στην The Sentry ότι τυχόν ιδιωτικές κατοικίες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία έχουν αποκτηθεί νόμιμα και ότι μέλη της οικογένειας δραστηριοποιούνται εδώ και γενιές σε νόμιμες επιχειρήσεις, όπως το εμπόριο ζώων.

Η RSF πολεμά τον τακτικό στρατό του Σουδάν από το 2023, σε μια σύγκρουση που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως. Περίπου 33 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ τουλάχιστον 19 εκατομμύρια βρίσκονται αντιμέτωποι με οξεία επισιτιστική ανασφάλεια.

Πρόσφατα, τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν ότι η επίθεση της RSF στην πόλη Ελ Φάσερ έφερε «χαρακτηριστικά γενοκτονίας», ενώ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κατηγορήσει την οργάνωση για γενοκτονία.

Με πληροφορίες από Guardian