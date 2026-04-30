D4vd: Αγόρασε εργαλεία από το διαδίκτυο για να διαμελίσει το σώμα της 14χρονης

Ο Αμερικανός τραγουδιστής D4vd, κατηγορείται ότι αγόρασε εργαλεία από το διαδίκτυο, μεταξύ αυτών και αλυσοπρίονα, μετά τη δολοφονία της 14χρονης, η οποία είχε εξαφανιστεί το 2025 και εντοπίστηκε νεκρή μήνες αργότερα.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο D4vd φέρεται να γνώρισε τη Rivas Hernandez όταν εκείνη ήταν 11 ετών, ενώ υποστηρίζεται ότι ξεκίνησε σεξουαλική κακοποίησή της όταν ήταν 13 και ο ίδιος 18.

Όπως αναφέρεται, η έφηβη φέρεται να του έστελνε μηνύματα απειλώντας ότι θα αποκαλύψει τη σχέση τους και θα «καταστρέψει τη ζωή του» πριν από τη δολοφονία της.

Σημειώνεται ότι ο καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι David Anthony Burke, εξακολουθεί να δηλώνει αθώος.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΠΑ: Εικόνες με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων εντοπίστηκαν στην κατοχή του τραγουδιστή D4vd

D4vd: Κατηγορίες για απόπειρα συγκάλυψης

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η 14χρονη μαχαιρώθηκε πολλαπλές φορές στο σπίτι του τραγουδιστή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο D4vd φέρεται να αγόρασε online λίγες ημέρες αργότερα χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο, αλυσοπρίονα, σακούλα μεταφοράς σορού, φτυάρι, ακόμη και φορητή πισίνα και συσκευή καύσης αποδεικτικών στοιχείων.

Το σώμα της κοπέλας φέρεται να διαμελίστηκε στο γκαράζ της κατοικίας του στο Hollywood Hills, ενώ οι αρχές αναφέρουν ότι το θύμα είχε μεταφερθεί στο σπίτι του με Uber την ημέρα της εξαφάνισής της.

Την ίδια ώρα, οι δικηγόροι του έχουν δηλώσει ότι θα αποδείξουν την αθωότητά του, υποστηρίζοντας πως τα στοιχεία δεν τον συνδέουν με τον θάνατο της κοπέλας.

Μάλιστα, προσπάθησαν να εμποδίσουν τη δημοσιοποίηση του φακέλου, εκφράζοντας ανησυχίες για τον αντίκτυπο στη δίκαιη δίκη, ωστόσο το δικαστήριο επέτρεψε τη δημοσιοποίησή του.

Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, συνεχίζεται με νέα ακρόαση να έχει οριστεί για τον επόμενο μήνα.

Με πληροφορίες από BBC