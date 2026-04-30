Πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν παραμένει «κρυφό» για χρόνια

Ένα φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν, που εντοπίστηκε εβδομάδες πριν από τον θάνατό του το 2019, παραμένει σφραγισμένο σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τους New York Times

Ένα φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας, που αποδίδεται στον Τζέφρι Έπσταϊν παραμένει εκτός δημόσιας θέασης εδώ και σχεδόν επτά χρόνια, κλειδωμένο σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπως αποκαλύπτουν με δημοσίευμά τους οι New York Times.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και δικαστικά έγγραφα, που επικαλείται το αμερικάνικο μέσο, το σημείωμα εντοπίστηκε τον Ιούλιο του 2019 από τον συγκρατούμενό του, Nicholas Tartaglione, λίγες ημέρες αφότου ο Έπσταϊν είχε βρεθεί αναίσθητος στο κελί του, με ένα κομμάτι υφάσματος περασμένο γύρω από τον λαιμό του.

Ο ίδιος είχε επιβιώσει από εκείνο το περιστατικό, ωστόσο λίγες εβδομάδες αργότερα βρέθηκε νεκρός.

Τζέφρι Έπσταϊν: Το σημείωμα δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ στις επίσημες έρευνες θανάτου

Το σημείωμα σφραγίστηκε αργότερα από ομοσπονδιακό δικαστή, στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης του Tartaglione. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην συμπεριληφθεί στις επίσημες έρευνες για τον θάνατο του Έπσταϊν, στερώντας ενδεχομένως από τις αρχές ένα κρίσιμο στοιχείο για την κατανόηση των τελευταίων ημερών του.

Η εφημερίδα The New York Times υπέβαλε αίτημα την Πέμπτη για την αποσφράγιση του εγγράφου. Σύμφωνα με τον Tartaglione, το σημείωμα περιείχε τη φράση «είναι ώρα να πούμε αντίο». Αν και είχε αναφερθεί δημόσια σε αυτό σε podcast το 2025, το ίδιο το έγγραφο δεν έχει δει ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Πάντως, ούτε η εφημερίδα, ούτε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξή του, καθώς, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου, το σημείωμα δεν περιλαμβάνεται στο υλικό που έχει συλλεχθεί στο πλαίσιο των ερευνών.

Ωστόσο, ένα αινιγματικό χρονολόγιο δύο σελίδων που περιλαμβάνεται στα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» καταγράφει τη διαδρομή του εγγράφου μέσα στο δικαστικό σύστημα. Εκεί αναφέρεται ότι οι δικηγόροι του Tartaglione προχώρησαν σε επιβεβαίωση της αυθεντικότητας του σημειώματος, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ο τρόπος.

Τζέφρι Έπσταϊν: Το χρονικό της πρώτης απόπειρας αυτοκτονίας

Αν το σημείωμα πράγματι γράφτηκε από τον Έπσταϊν, θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικές ενδείξεις για την ψυχολογική του κατάσταση πριν τον θάνατό του, ο οποίος αποδόθηκε επίσημα σε αυτοκτονία από τον ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης.

Η υπόθεση του Έπσταϊν, ωστόσο, παραμένει μέχρι σήμερα αντικείμενο έντονης αμφισβήτησης. Οι αποκαλύψεις για σοβαρά κενά ασφαλείας στο σωφρονιστικό κατάστημα του Μανχάταν, το οποίο πλέον έχει κλείσει, έχουν ενισχύσει θεωρίες που αμφισβητούν τις συνθήκες θανάτου του.

Μετά το περιστατικό του Ιουλίου, όταν βρέθηκε με σημάδια στον λαιμό του, ο Έπσταϊν φέρεται αρχικά να είχε κατηγορήσει τον Tartaglione για επίθεση. Ωστόσο, σύμφωνα με αρχεία των σωφρονιστικών αρχών, λίγες ημέρες αργότερα αναίρεσε τη δήλωσή του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ποτέ πρόβλημα μαζί του και ότι ένιωθε ασφαλής στο ίδιο κελί.

Ο Tartaglione, πρώην αστυνομικός που καταδικάστηκε το 2023 για τετραπλή ανθρωποκτονία και εκτίει τέσσερις ποινές ισόβιας κάθειρξης, αρνείται σταθερά ότι επιτέθηκε στον Έπσταϊν. Σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις από τη φυλακή, περιέγραψε πώς εντόπισε το σημείωμα, λέγοντας ότι το βρήκε μέσα σε ένα βιβλίο, ένα γραφικό μυθιστόρημα, στο κελί τους.

«Άνοιξα το βιβλίο για να διαβάσω και ήταν εκεί», είπε, περιγράφοντας ένα κομμάτι κίτρινου χαρτιού, σκισμένο από νομικό σημειωματάριο.

Τζέφρι Έπσταϊν: Σφραγισμένο το σημείωμα αυτοκτονίας

Σύμφωνα με την αφήγησή του, το μήνυμα ανέφερε ότι οι αρχές είχαν ερευνήσει επί μήνες τον Έπσταϊν χωρίς να βρουν κάτι επιβαρυντικό και κατέληγε με τη φράση: «Τι θέλετε να κάνω; Να ξεσπάσω σε κλάματα; Ώρα να πούμε αντίο».

Ο Tartaglione παρέδωσε το σημείωμα στους δικηγόρους του, θεωρώντας ότι θα μπορούσε να τον βοηθήσει στην υπεράσπισή του, εάν ο Έπσταϊν επέμενε στις αρχικές κατηγορίες περί επίθεσης.

Το έγγραφο φαίνεται πως ενεπλάκη σε μια πολύπλοκη δικαστική διαμάχη μεταξύ των συνηγόρων του, γεγονός που οδήγησε τελικά στην κατάθεσή του στο δικαστήριο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας από τους δικηγόρους το παρέδωσε αυτοπροσώπως σε γραμματέα του δικαστηρίου.

Έκτοτε, παραμένει σφραγισμένο, πιθανότατα για λόγους προστασίας του δικηγορικού απορρήτου.

Η αποκάλυψη της ύπαρξης του σημειώματος έρχεται σε μια περίοδο όπου το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν, στο πλαίσιο αιτημάτων για μεγαλύτερη διαφάνεια.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο στοιχείο φαίνεται να έχει μείνει εκτός, ενισχύοντας τα ερωτήματα γύρω από το τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του.

Παρά την επίσημη εκδοχή της αυτοκτονίας, η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις, με πολλούς να ζητούν πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου του.

Με πληροφορίες από New York Times