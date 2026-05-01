Ινδία: Άνδρας μετέφερε τον σκελετό της αδελφής του σε τράπεζα για να αποδείξει τον θάνατό της

Προσοχή σκληρές εικόνες - Ο άνδρας εξήγησε ότι απογοητεύτηκε από τη γραφειοκρατία και έτσι έφτασε στο σημείο να μεταφέρει τα οστά, για να αποδείξει ότι η αδελφή του είχε πεθάνει

Ένας άνδρας στην ανατολική Ινδία, αναγκάστηκε να μεταφέρει τα οστά της νεκρής αδελφής του σε τράπεζα, προκειμένου να αποδείξει τον θάνατό της και να μπορέσει να λάβει τις οικονομίες της.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ινδία, αφού ένα βίντεο όπου φαίνεται να μεταφέρει τα λείψανα της, έγινε viral στα social media.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προσπαθούσε για μήνες να πάρει τα χρήματα της αδελφής του, αλλά δεν μπορούσε να τα αποσύρει χωρίς επίσημη απόδειξη θανάτου.

Υποστήριξε ότι απογοητεύτηκε από τη γραφειοκρατία και έτσι έφτασε στο σημείο να μεταφέρει τα οστά, για να αποδείξει ότι η αδελφή του είχε πεθάνει.

Ινδία: Έντονες αντιδράσεις για το περιστατικό

Η τράπεζα αρνήθηκε ότι του ζήτησε κάτι τέτοιο και ανέφερε ότι απλώς ζητήθηκαν τα νόμιμα δικαιολογητικά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπήρξε παρανόηση της διαδικασίας, ενώ αργότερα τα χρήματα δόθηκαν στους νόμιμους κληρονόμους.

Οι αρχές της περιοχής διερευνούν την υπόθεση και έχουν εκφράσει ανησυχία για το περιστατικό.

Ο άνδρας περιέγραψε ότι η αδελφή του είχε πεθάνει νωρίτερα μέσα στη χρονιά και ότι είχε καταθέσει περίπου 19.300 ρουπίες σε τράπεζα πριν τον θάνατό της. Δήλωσε ότι επισκέφθηκε επανειλημμένα το κατάστημα αλλά δεν κατάφερε να πάρει τα χρήματα, επειδή δεν είχε πιστοποιητικό θανάτου.

Μετά το περιστατικό, οι αρχές παρενέβησαν, τον έπεισαν να επιστρέψει τα λείψανα και του υποσχέθηκαν βοήθεια.

Στη συνέχεια εκδόθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα και τα χρήματα αποδόθηκαν στην οικογένεια.

Με πληροφορίες από BBC