Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Κατηγορείται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ - Πότε είναι το δικαστήριο

«Θα συμμορφωθεί με τον νόμο και θα κάνει τα απαραίτητα βήματα» ανέφερε ο δικηγόρος της τραγουδίστριας

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς χαμογελάει / Φωτ.: EPA
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς βρίσκεται αντιμέτωπη με ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (DUI), σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας Βεντούρα στην Καλιφόρνια.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου στο Γουεστλέικ Βίλατζ (Westlake Village), κοντά στην κατοικία της τραγουδίστριας, όταν αστυνομικοί την σταμάτησαν έπειτα από αναφορές ότι το όχημά της κινούνταν επικίνδυνα, αλλάζοντας λωρίδες.

Σύμφωνα με το ηχητικό της αστυνομίας που είδε το φως της δημοσιότητας, υπήρχαν ενδείξεις ότι η Σπίαρς οδηγούσε χωρίς σταθερή πορεία πριν ακινητοποιηθεί από τις αρχές. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου της ελήφθη δείγμα αίματος για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Πότε είναι το δικαστήριο

Κατά τη διαδικασία μεταγωγής της σε κρατητήριο για τα τυπικά, φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι εισαγγελικές αρχές απήγγειλαν σε βάρος της μία κατηγορία πλημμεληματικού χαρακτήρα για οδήγηση υπό την επήρεια, ενώ η πρώτη της εμφάνιση στο δικαστήριο έχει οριστεί για τις 4 Μαΐου.

Σε δήλωσή του, ο μάνατζέρ της, Κέιντ Χάντσον, χαρακτήρισε το περιστατικό «ατυχές και αδικαιολόγητο», σημειώνοντας ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς «θα συμμορφωθεί με τον νόμο και θα κάνει τα απαραίτητα βήματα». Πρόσθεσε επίσης ότι το περιβάλλον της εργάζεται ώστε να της παρέχει στήριξη, τονίζοντας πως «χρειάζεται βοήθεια και υποστήριξη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, τα παιδιά της θα βρίσκονται κοντά της, ενώ γίνεται προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα σταθερό πλαίσιο που θα συμβάλει στην προσωπική της ισορροπία.

Με πληροφορίες από TMZ

Tags

