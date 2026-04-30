Ο πρόεδρος της FCC δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος δεν άσκησε πίεση για την επανεξέταση των αδειών μετάδοσης του ABC

Η διαμάχη για τις άδειες θα μπορούσε να χρειαστεί χρόνια για να επιλυθεί

Φωτ. ΕΡΑ
Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) αρνήθηκε την Πέμπτη ότι ο Λευκός Οίκος τον πίεσε να ξεκινήσει πρόωρη επανεξέταση των αδειών λειτουργίας οκτώ τηλεοπτικών σταθμών του δικτύου ABC της Disney.

Οι εξαιρετικά ασυνήθιστες αναθεωρήσεις ανακοινώθηκαν μια μέρα μετά την έκκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το ABC να απολύσει τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ.

«Αυτή είναι μια απόφαση που λάβαμε μέσα σε αυτό το κτίριο», δήλωσε ο πρόεδρος της FCC Μπρένταν Καρ, προσθέτοντας ότι «δεν υπήρξε καμία πίεση από έξω... Δεν υπήρξε καμία έκκληση για δράση της υπηρεσίας από έξω».

Η έρευνα της FCC για το ABC

Ο Καρ δήλωσε ότι η έρευνα προκλήθηκε από τις πρακτικές της Disney και του ABC σε θέματα πολυμορφίας, και όχι από το περιεχόμενο που έχει προβληθεί. «Η FCC δεν πρέπει να λειτουργεί ως «αστυνομία» της ελευθερίας του λόγου», δήλωσε ο Καρ.

Ο Καρ ξεκίνησε έρευνα τον Μάρτιο του 2025 σχετικά με τις πρακτικές της Disney όσον αφορά τη διαφορετικότητα και δήλωσε ότι η Disney υπέβαλε την περασμένη εβδομάδα έγγραφα στο πλαίσιο της έρευνας τα οποία θεώρησε ανεπαρκή. Είπε επίσης ότι σχεδιάζει να ξεκινήσει μια άλλη πρόωρη επανεξέταση και αρνήθηκε να απαντήσει εάν μια παρόμοια επανεξέταση των πρακτικών διαφορετικότητας στην Comcast και την NBC θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόωρη επανεξέταση και εκεί.

Η δημοκρατική επίτροπος της FCC, Άννα Γκόμεζ, δήλωσε ότι η διαμάχη για την άδεια της Disney θα μπορούσε να χρειαστεί χρόνια δικαστικών αγώνων για να επιλυθεί. Είπε ότι το ζήτημα της πολυμορφίας ήταν σαφώς ένα πρόσχημα.

«Αυτό πρέπει να είναι ένα μάθημα για κάθε εταιρεία μέσων ενημέρωσης που παρακολουθεί — η συνθηκολόγηση δεν σημαίνει προστασία. Αυτή η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επιστρέφει, απαιτώντας περισσότερα. Η μόνη απάντηση είναι να σταθούμε όρθιοι, να αντισταθούμε και να υπερασπιστούμε την Πρώτη Τροπολογία», δήλωσε η Γκόμεζ.

Το επίμαχο αστείο του Κίμελ

Στις 23 Απριλίου, ο Κίμελ, του οποίου η βραδινή τηλεοπτική εκπομπή μεταδίδεται στο ABC της Disney, παρωδίασε το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, αστειευόμενος ότι η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ είχε «μια λάμψη σαν μέλλουσα χήρα».

Το αστείο έγινε τρεις ημέρες πριν από το πραγματικό επίσημο δείπνο, όπου ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το δείπνο μετά από μια απόπειρα δολοφονίας.

Ο Κίμελ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το σχόλιο «ήταν προφανώς ένα αστείο σχετικά με τη διαφορά ηλικίας τους», το οποίο παρερμηνεύτηκε. Ο Τραμπ θα γίνει 80 ετών τον Ιούνιο, ενώ η σύζυγός του συμπλήρωσε τα 56 αυτό το μήνα.

«Δεν ήταν, με κανένα τρόπο, μια έκκληση για δολοφονία», δήλωσε ο Κίμελ.

Με πληροφορίες από Reuters

