Σουδάν: Σφαγή 460 ανθρώπων σε μαιευτήριο στο Νταρφούρ, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

Παραστρατιωτικές δυνάμεις εισέβαλαν σε μαιευτήριο και «σκότωσαν εν ψυχρώ όλους όσοι βρίσκονταν μέσα»,  σύμφωνα με το Δίκτυο Γιατρών του Σουδάν

Φωτ: Airbus
Περισσότεροι από 460 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μαιευτήριο της πόλης Ελ Φάσερ, στο δυτικό Νταρφούρ του Σουδάν, μετά την κατάληψη της περιοχής από παραστρατιωτικές δυνάμεις το περασμένο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε ότι ο Οργανισμός είναι «βαθιά συγκλονισμένος» από τις αναφορές για τη μαζική δολοφονία ασθενών, συνοδών και εργαζομένων στο Σαουδαραβικό Μαιευτήριο της Ελ Φάσερ, ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός.

Η Ελ Φάσερ, πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειου Νταρφούρ, βρισκόταν υπό πολιορκία για πάνω από 500 ημέρες από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), την παραστρατιωτική οργάνωση που πολεμά τον στρατό για τον έλεγχο της χώρας από το 2023. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι RSF κατέλαβαν την τελευταία στρατιωτική βάση της περιοχής, θέτοντας υπό τον έλεγχό τους ολόκληρο το Νταρφούρ.

Σύμφωνα με το Δίκτυο Γιατρών του Σουδάν, τα μέλη της RSF εισέβαλαν στο Σαουδαραβικό Μαιευτήριο και «σκότωσαν εν ψυχρώ όλους όσοι βρίσκονταν μέσα — ασθενείς, συνοδούς και προσωπικό». «Οι Τζαντζαουίντ δεν έδειξαν έλεος για κανέναν», είπε στο Associated Press η Ουμ Αμένα, μητέρα τεσσάρων παιδιών, η οποία κατάφερε να διαφύγει από την πόλη μετά από δύο ημέρες.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ υπογράμμισε ότι «όλες οι επιθέσεις εναντίον υγειονομικών υποδομών πρέπει να σταματήσουν αμέσως» και ότι οι ασθενείς, οι γιατροί και τα νοσηλευτικά ιδρύματα «πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

Μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, υπό τη διοίκηση του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό, ελέγχουν πλέον ολόκληρη την περιοχή του Νταρφούρ, που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο της επικράτειας του Σουδάν. Οι παραστρατιωτικοί έχουν εγκαθιδρύσει παράλληλη διοίκηση στην περιοχή, αντίπαλη εκείνης του αρχηγού του στρατού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, ο οποίος εξακολουθεί να ελέγχει το βορειοανατολικό και κεντρικό τμήμα της χώρας.

Αναλυτές εκφράζουν φόβους ότι η νέα κατάσταση ενδέχεται να οδηγήσει στη διχοτόμηση της χώρας και στην επανάληψη των σφαγών που αιματοκύλισαν το Νταρφούρ στις αρχές του 2000.

Ο ΠΟΥ έχει καταγράψει από την έναρξη των συγκρούσεων, τον Απρίλιο του 2023, 185 επιθέσεις σε νοσοκομεία και ιατρικές δομές, με 1.204 νεκρούς και 416 τραυματίες. Μόνο το 2025 έχουν σημειωθεί 49 επιθέσεις, προκαλώντας τον θάνατο 966 ανθρώπων.

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα περιγράφεται ως καταστροφική, καθώς εκατομμύρια πολίτες έχουν εκτοπιστεί, ενώ οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι επιθέσεις σε ιατρικές εγκαταστάσεις στερούν από τον πληθυσμό την πρόσβαση σε βασική περίθαλψη.

Με πληροφορίες από Associated Press

