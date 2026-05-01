D4vd: Ο τραγουδιστής φέρεται να ακρωτηρίασε το δάχτυλο έφηβης στο οποίο είχε τατουάζ το όνομά του

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο τραγουδιστής D4vd διαμέλισε το πτώμα μιας 14χρονης κοπέλας χρησιμοποιώντας ένα αλυσοπρίονο που αγόρασε μία εβδομάδα μετά τη δολοφονία της — μεταξύ άλλων, ακρωτηρίασε ένα δάχτυλο στο οποίο ήταν τατουάζ το όνομά του, προκειμένου να «αποστασιοποιηθεί από το θύμα», σύμφωνα με ένα νέο, ανατριχιαστικό έγγραφο που κατατέθηκε στην υπόθεση δολοφονίας.

Ο D4vd — ένας 21χρονος κάτοικος του Λος Άντζελες, του οποίου το νόμιμο όνομα είναι David Burke — κατηγορήθηκε την περασμένη εβδομάδα για τη δολοφονία της Celeste Rivas Hernandez μετά από έρευνα που διήρκεσε μήνες.

Έχει δηλώσει αθώος και οι δικηγόροι του υποστηρίζουν την αθωότητά του.

Τα σοκαριστικά στοιχεία για τον φόνο της έφηβης από τον D4vd

Το διαμελισμένο πτώμα της έφηβης βρέθηκε στο Tesla του τον Σεπτέμβριο του 2025 σε χώρο κατάσχεσης οχημάτων στο Χόλιγουντ, σύμφωνα με την αστυνομία. Το κεφάλι και ο κορμός της βρίσκονταν σε σάκο πτωμάτων και τα άκρα της σε σάκο σκουπιδιών στο μπροστινό πορτ-μπαγκάζ του Tesla του, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Σε ένα πολυσέλιδο υπόμνημα, οι εισαγγελείς αποκάλυψαν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση δολοφονίας, ισχυριζόμενοι ότι ο D4vd παρέσυρε τη Rivas Hernandez στο σπίτι του στο Hollywood Hills μήνες νωρίτερα, στο πλαίσιο ενός προμελετημένου σχεδίου να τη σκοτώσει, επειδή απειλούσε να αποκαλύψει τη σεξουαλική τους σχέση και να καταστρέψει τη μουσική του καριέρα. Λένε ότι στη συνέχεια διαμέλισε το σώμα της και το άφησε να αποσυντεθεί μέσα στο Tesla του.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι δύο φέρεται να ξεκίνησαν σεξουαλική σχέση το 2023, όταν η Rivas Hernandez ήταν 13 ετών και ο D4vd 18, και χώρισαν τον Νοέμβριο του 2024. Πιστεύεται ότι οι δύο συνέχισαν να έχουν σεξουαλική σχέση και ότι η Rivas Hernandez ζήλευε τις σχέσεις του D4vd με άλλες γυναίκες, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Μηνύματα κειμένου μεταξύ του D4vd και της έφηβης φέρεται να αποκαλύπτεται ότι κατά τη διάρκεια ενός καβγά στις 22 Απριλίου 2025, η Rivas Hernandez «εξοργίστηκε εξαιρετικά και απείλησε να αποκαλύψει πληροφορίες που θα έβλαπταν τη σχέση της με τον κατηγορούμενο, προκειμένου να τερματίσει την καριέρα του και να καταστρέψει τη ζωή του».

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ο D4vd προσκάλεσε την έφηβη στο σπίτι του την επόμενη μέρα, παραγγέλνοντας της ένα Uber για να την μεταφέρει από το σπίτι της στο Lake Elsinore, στην κομητεία Riverside, σύμφωνα με την καταγγελία.

«Γνωρίζοντας ότι έπρεπε να σιωπήσει το θύμα πριν καταστρέψει τη μουσική του καριέρα, όπως είχε απειλήσει, πολύ σύντομα μετά την άφιξή της στο σπίτι του, ο κατηγορούμενος μαχαίρωσε το θύμα μέχρι θανάτου πολλές φορές και παρέμεινε άπραγος ενώ αυτή αιμορραγούσε μέχρι θανάτου», έγραψαν οι εισαγγελείς.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι η Rivas Hernandez δολοφονήθηκε στις 23 Απριλίου 2025 —δύο ημέρες πριν από την κυκλοφορία του πρώτου στούντιο άλμπουμ του D4vd— όταν σταμάτησε κάθε δραστηριότητα στο κινητό της.

Ο ακρωτηριασμός δαχτύλων του θύματος

Στο πλαίσιο της φερόμενης συνωμοσίας, οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ο D4vd έστειλε αρκετές φορές μηνύματα στην έφηβη, ρωτώντας την πού βρισκόταν, ως μέρος του «προμελετημένου σχεδίου του να συγκαλύψει τη δολοφονία, καθώς εκείνη ήταν ήδη νεκρή εκείνη τη στιγμή». Δεν προσπάθησε ποτέ να επικοινωνήσει ξανά μαζί της μετά τις 26 Απριλίου 2025, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να πέταξε τα προσωπικά της αντικείμενα σε μια απομονωμένη τοποθεσία στην κομητεία Σάντα Μπάρμπαρα, όπου οι ερευνητές θα έβρισκαν τα στοιχεία ταυτότητας της έφηβης τον Ιανουάριο του 2026.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι τις ημέρες μετά τον φερόμενο φόνο, ο D4vd παρήγγειλε από το Amazon δύο αλυσοπρίονα, έναν σάκο μεταφοράς πτωμάτων, ανθεκτικούς σάκους πλυντηρίου και μια μπλε φουσκωτή πισίνα. Μερικά από τα αντικείμενα αγοράστηκαν με το ψεύτικο όνομα Victoria Mendez, σύμφωνα με την καταγγελία.

Ο D4vd «έλαβε φρικιαστικά μέτρα για να καταστρέψει και να ξεφορτωθεί το πτώμα του θύματος», ισχυρίζονται οι εισαγγελείς.

Κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε αλυσοπρίονο για να κόψει τα άκρα της μέσα στην πισίνα «για να αποτρέψει το αίμα της να χυθεί στο πάτωμα του γκαράζ του». Μικρά μπλε πλαστικά θραύσματα που βρέθηκαν ενσωματωμένα στα λείψανα του θύματος ταιριάζουν με την πισίνα που αγόρασε, ενώ τα στοιχεία DNA από κηλίδες αίματος που συλλέχθηκαν από το γκαράζ του κατηγορουμένου ταιριάζουν με το γενετικό προφίλ του θύματος, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

«Προκειμένου να αποστασιοποιηθεί από το θύμα, ακρωτηρίασε δύο δάχτυλα, επειδή το ένα είχε ένα τατουάζ με το όνομά του», έγραψαν οι εισαγγελείς, σημειώνοντας ότι τα δάχτυλά της δεν έχουν βρεθεί.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι στη συνέχεια έβαλε τα διαμελισμένα λείψανά της σε σάκο για πτώματα και σάκο σκουπιδιών και «άφησε το σώμα του θύματος να αποσυντεθεί μέσα στο Tesla του».

«Είπε ψέματα σε φίλους, συνεργάτες και άλλους που παρατήρησαν την έντονη μυρωδιά αποσύνθεσης μέσα και γύρω από το σπίτι και το αυτοκίνητό του», έγραψαν οι εισαγγελείς.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο D4vd ήταν ο τελευταίος που οδήγησε το Tesla. Αναφέρουν ότι το στάθμευσε κοντά στο σπίτι του στις 29 Ιουλίου 2025, πριν αναχωρήσει για την περιοδεία συναυλιών του.

Η προκαταρκτική ακρόαση για την υπόθεση έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου.

Η ενημέρωση κατατέθηκε για να «βοηθήσει το δικαστήριο να κατανοήσει το εύρος και τη συνάφεια των αποδεικτικών στοιχείων που η εισαγγελία σκοπεύει να παρουσιάσει στην προκαταρκτική ακρόαση», έγραψαν οι εισαγγελείς.

Ο D4vd έχει κατηγορηθεί για φόνο, συνεχή σεξουαλική κακοποίηση και παράνομο ακρωτηριασμό πτώματος και παραμένει υπό κράτηση χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Με πληροφορίες από ABC News