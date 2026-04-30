ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα άρει ορισμένους δασμούς στο ουίσκι μετά την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου

«Με έκανε να κάνω κάτι που κανείς άλλος δεν κατάφερε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

The LiFO team
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΥΙΣΚΙ ΔΑΣΜΟΙ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα άρει ορισμένους δασμούς και περιορισμούς στις εισαγωγές ουίσκι, προς τιμήν της επίσημης επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι θα άρει τους περιορισμούς που εμποδίζουν τη Σκωτία να συνεργαστεί με την πολιτεία του Κεντάκι σε θέματα ουίσκι και μπέρμπον, σύμφωνα με το BBC.

Είπε ότι η επίσκεψη του βασιλιά και της βασίλισσας «με έκανε να κάνω κάτι που κανείς άλλος δεν κατάφερε, χωρίς καν να το ζητήσουν».

Εκπρόσωποι του κλάδου δήλωσαν ότι οι εταιρείες θα μπορούν να «'αναπνεύσουν' λίγο πιο εύκολα σε μια περίοδο σημαντικής πίεσης στον τομέα».

Υπενθυμίζεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα επισκέφτηκαν τις ΗΠΑ, σε μία περίοδο τεταμένων σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η εκφώνηση ομιλίας του βασιλιά Καρόλου στο Κογκρέσο, αναφερόμενος στους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Η ομιλία του βασιλιά Καρόλου στο Κογκρέσο των ΗΠΑ

Ο μονάρχης στην ομιλία του καταδίκασε, μεταξύ άλλων, την πολιτική βία, στον απόηχο της ένοπλης επίθεσης στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον. Όπως είπε: «Όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, όποιες διαφωνίες κι αν έχουμε, είμαστε ενωμένοι στη δέσμευσή μας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, να προστατεύσουμε τους λαούς μας από κάθε κακό. Επιτρέψτε μου να τονίσω με ακλόνητη αποφασιστικότητα πως τέτοιες πράξεις βίας δεν θα έχουν ποτέ αποτέλεσμα».

Ο βασιλιάς Κάρολος τόνισε ότι «ο δεσμός συγγένειας και ταυτότητας μεταξύ Αμερικής και Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανεκτίμητος και αιώνιος. Είναι αναντικατάστατος και άρρηκτος», επισημαίνοντας στη συνέχεια, πως διανύουμε μια «περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας», λόγω των ένοπλων συγκρούσεων σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

Ο βασιλιάς Κάρολος κάλεσε τα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου να επιδείξουν την ίδια «ακλόνητη αποφασιστικότητα» που παρατηρήθηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ προκειμένου να στηρίξουν τον αγώνα της Ουκρανίας ώστε να διασφαλιστεί «μια πραγματικά δίκαιη και διαρκής ειρήνη».

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

