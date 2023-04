Σουδάν: Έλληνες τραυματίες από ρουκέτα σε εκκλησία- «Κανένας διάλογος με τις RSF»

Στα πρόθυρα νέου εμφυλίου βρίσκεται το Σουδάν, με βίαιες συγκρούσεις στην πρωτεύουσα Χαρτούμ, μεταξύ των RSF, της κύριας παραστρατιωτικής οργάνωσης της χώρας, και του στρατού, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για Έλληνες τραυματίες από ρουκέτα σε εκκλησία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο Έλληνες τραυματίστηκαν από ρουκέτα που έπεσε κοντά στην εκκλησία μετά το τέλος της Αναστάσιμης λειτουργίας, όπως ανέφερε ο μητροπολίτης Νουβίας Σάββας, ενώ ο επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στο Σουδάν λέει ότι δεν μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει έξω, καθώς υπάρχουν αδέσποτες σφαίρες.

Οι μάχες μεταξύ της παραστρατιωτικής οργάνωσης και του στρατού ξέσπασαν στην πρωτεύουσα σήμερα το πρωί και έχουν επεκταθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας συμπεριλαμβανομένης της πόλης Μερόβε.

Οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) ανακοίνωσαν ότι έχουν τον έλεγχο του προεδρικού μεγάρου, της κατοικίας του αρχηγού του στρατού, στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν, αλλά και του διεθνούς αεροδρομίου στο Χαρτούμ, σε μία προσπάθεια διενέργειας πραξικοπήματος.

Το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τα μέλη της ελληνικής κοινότητας να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις και να τηρούν τα μέγιστα δυνατά μέτρα ασφαλείας.

«Το υπουργείο Εξωτερικών λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στο Σουδάν, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα μη απολύτως αναγκαία ταξίδια στη χώρα αυτή», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

«Παράλληλα συνιστάται στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ήδη εκεί να ενημερώνονται τακτικά για τις εξελίξεις, να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις και να τηρούν τα μέγιστα δυνατά μέτρα ασφαλείας».

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει διπλωματική αρχή στο Σουδάν και αρμόδια είναι η Πρεσβεία στο Κάιρο. (τηλέφωνα επικοινωνίας (00202) 27955915, (00202) 27959443, (00202)27951074 και τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης 00201 220940119).

Οι ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν απέρριψαν κάθε δυνατότητα διαπραγμάτευσης ή διαλόγου με τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) της χώρας.

«Δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις ή διάλογος μέχρι τη διάλυση των παραστρατιωτικών RSF», έγραψαν στη σελίδα τους στο Facebook.

Στοιχεία των RSF και των ενόπλων δυνάμεων αντάλλαξαν σήμερα πυρά στο Χαρτούμ και αλλού στη χώρα σε έναν προφανή αγώνα για την ανάληψη του ελέγχου.

Οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) του Σουδάν κοινοποίησαν ένα βίντεο το οποίο, όπως δήλωσαν, δείχνει αιγυπτιακά στρατεύματα που «παραδίδονταν» σε αυτές στην πόλη Μερόβε του βόρειου Σουδάν.

Δεν υπήρχε σαφής εξήγηση για την παρουσία των αιγυπτιακών στρατευμάτων στην πόλη Μερόβε σήμερα, αλλά αιγυπτιακές και σουδανικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιοδικά κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στο βόρειο τμήμα της χώρας στον απόηχο των διπλωματικών εντάσεων με την Αιθιοπία.

Το βίντεο δείχνει αρκετούς άνδρες ντυμένους με στρατιωτική στολή σκυμμένους στο έδαφος και να μιλούν σε μέλη των RSF σε αιγυπτιακή αραβική διάλεκτο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως το βίντεο και οι αιγυπτιακές αρχές δεν έκαναν επί του παρόντος κανένα σχόλιο για το θέμα.

Sudan Rapid Support Forces published a video of the Egyptian military "surrendering"



Sudan Rapid Support Forces (RSF) published a video showing the surrender of the Egyptian military. Egypt said its army units were in the country for joint exercises with the Sudanese armed… pic.twitter.com/mfXL7ztZmN