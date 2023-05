Σουδάν: «Αποτύχαμε» παραδέχεται ο ΟΗΕ

Στην δυσάρεστη παραδοχή πως απέτυχε στην πρόληψη όσων συμβαίνουν στο Σουδάν και στην ακόμη πιο οδυνηρή διαπίστωση πως δυσκολεύεται πλέον να βοηθήσει προχώρησε χθες ο ΟΗΕ.

Από την μια πλευρά ο επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έκρινε χθες Τετάρτη πως ο κόσμος «απέτυχε» να εμποδίσει το ξέσπασμα του πολέμου, την ίδια στιγμή που ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τη βοήθεια, Μάρτιν Γκρίφιθς, μιλώντας στο BBC, δήλωσε ότι θα είναι δύσκολο να διασφαλιστεί ο τερματισμός των συγκρούσεων, καθώς τα αντιμαχόμενα μέρη φαίνεται να επιθυμούν να συνεχίσουν.

Ο Μάρτιν Γκρίφιθς επισκέφθηκε το Πορτ Σουδάν στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, όπου ζήτησε από τους αντίπαλους στρατηγούς που μάχονται για τον έλεγχο της χώρας να τον συναντήσουν πρόσωπο με πρόσωπο για να συζητήσουν την επείγουσα παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ δήλωσε ότι, ενώ τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα μίλησαν για την προσήλωσή τους στις ανθρωπιστικές αρχές, δεν φαίνεται να υπάρχει βούληση να τερματιστεί ο πόλεμος. Αυτή η έλλειψη βούλησης καθιστά δύσκολο για τη διεθνή κοινότητα να συμβάλει στον τερματισμό της σύγκρουσης και να παραδώσει βοήθεια σε όσους την έχουν απεγνωσμένα ανάγκη.

Παρά την ανακοίνωση «καταρχήν συμφωνίας» των στρατηγών για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, που ουδέποτε τηρήθηκε μέχρι τώρα, ως την 11η Μαΐου, «μάχες και εκρήξεις» συνέχιζαν να συνταράσσουν χθες την πρωτεύουσα Χαρτούμ, ενώ στρατιωτικά αεροσκάφη πέταγαν πάνω από την πόλη, δήλωσαν κάτοικοι στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Από τη 15η Απριλίου, τα στρατεύματα του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και του αρχηγού των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο ή «Χαμέτι» πολεμούν ακατάπαυστα.

Τουλάχιστον 550 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 5.000 άλλοι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων, που αναμφίβολα είναι πολύ υποτιμημένος.

Οι πέντε εκατομμύρια κάτοικοι της πόλης καλούνται να επιβιώσουν χωρίς νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, με ελλείψεις τροφίμων εν μέσω ασφυκτικής ζέστης, σε μια χώρα όπου ήδη ο ένας κάτοικος στους τρεις είχε ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια προτού αρχίσει καν ο πόλεμος. Μόλις το 16% των νοσοκομείων του Χαρτούμ λειτουργούν.

«Μπορούμε να πούμε πως αποτύχαμε να εμποδίσουμε» το ξέσπασμα του πολέμου, που κατέλαβε τον ΟΗΕ «εξαπίνης», αναγνώρισε χθες Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας, Αντόνιο Γκουτέρες. Σε μια χώρα «όπως το Σουδάν», όπου «η οικονομική και ανθρωπιστική κατάσταση είναι τόσο απελπιστική» είναι ανεπίτρεπτος αυτός ο αιματηρός «αγώνας για εξουσία ανάμεσα σε δυο ανθρώπους», πρόσθεσε.

Νωρίτερα χθες, έξι φορτηγά του ΟΗΕ «λεηλατήθηκαν» καθώς κατευθύνονταν στο Νταρφούρ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, πρόσθεσε.

