The Sopranos: Πέθανε ο ηθοποιός Bob LuPone

Πέθανε ο ηθοποιός Bob LuPone, ο οποίος είχε κερδίσει μια υποψηφιότητα για Tony και μεταξύ άλλων είχε παίξει στη σειρά «The Sopranos».

«Έφυγε» από τη ζωή το Σάββατο, στα 76 του χρόνια, έπειτα από τριετή μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας. Ήταν αδελφός της επίσης ηθοποιού Patti LuPone.

Γεννήθηκε το 1946 στο Μπρούκλιν και φοίτησε στη σχολή Juilliard και η πρώτη του επαγγελματική δουλειά στην υποκριτική ήταν το 1966, στο «The Pajama Game», με πρωταγωνίστρια την Liza Minnelli, ενώ δύο χρόνια αργότερα έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ.

Έπαιξε σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, ενώ στην τηλεόραση συμμετείχε μεταξύ άλλων στις σειρές «Sex and the City», «Guiding Light» και «All My Children», για την οποία κέρδισε μια υποψηφιότητα για Emmy. Στη σειρά «The Sopranos» ενσάρκωσε τον χαρακτήρα του «Dr. Bruce Cusamano».

Βοήθησε στην ίδρυση του MCC Theater και ήταν επικεφαλής του για σχεδόν 40 χρόνια. «Θρηνούμε την απώλεια του πολύ αγαπημένου και μοναδικά εμπνευσμένου συνεργάτη, συναδέλφου και αγαπημένου μας φίλου, που έζησε άφοβα και με μεγάλη περιέργεια, καλό χιούμορ, ένα απεριόριστο πάθος για σύνδεση και μεγάλη καρδιά. Θα μας λείπει βαθιά και πάντα», ανέφερε το MCC Theater σε ανακοίνωση που εξέδωσε.