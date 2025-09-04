Σμήνος μεδουσών παρέλυσε για δεύτερη φορά σε έναν μήνα πυρηνικό σταθμό στη Γαλλία

Ένα σμήνος μεδουσών προκάλεσε σοβαρή δυσλειτουργία στον πυρηνικό σταθμό Paluel, στη Νορμανδία, αναγκάζοντας τη διοίκηση να μειώσει κατά σχεδόν το μισό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι το δεύτερο ανάλογο περιστατικό στη Γαλλία μέσα σε διάστημα ενός μήνα.

Η EDF, ο εθνικός πάροχος ενέργειας, ανακοίνωσε ότι οι μέδουσες μπλέχτηκαν στα φίλτρα του σταθμού, μειώνοντας την ισχύ κατά 2,4 γιγαβάτ. Ο ένας από τους τέσσερις αντιδραστήρες τέθηκε εκτός λειτουργίας και η ισχύς ενός δεύτερου περιορίστηκε προληπτικά, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα.

Παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί τον Αύγουστο στον σταθμό Gravelines, όπου η αιφνίδια εμφάνιση ενός τεράστιου σμήνους μεδουσών είχε προκαλέσει προσωρινή παύση της παραγωγής.

Με την πυρηνική ενέργεια να καλύπτει περίπου το 70% της κατανάλωσης ηλεκτρισμού της Γαλλίας, τέτοιες βλάβες έχουν ιδιαίτερο βάρος. Ο σταθμός Paluel, ένας από τους μεγαλύτερους στη χώρα, διαθέτει τέσσερις μονάδες που παράγουν πάνω από 1.300 MW η καθεμία.

Η EDF διευκρίνισε ότι τα μέτρα λήφθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, στις 21:00 τοπική ώρα, και ότι τα τεχνικά συνεργεία «πραγματοποιούν τους απαραίτητους ελέγχους και παρεμβάσεις» προκειμένου οι αντιδραστήρες να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία.

Με πληροφορίες από BBC

