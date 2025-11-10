Σλοβακία: Πώς έγινε η σύγκρουση των τρένων - «Πεταχτήκαμε μπροστά» αναφέρουν μάρτυρες

Στους 60 ανέρχεται, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των Αρχών, ο πρώτος απολογισμός από τη χθεσινή σύγκρουση δύο τρένων στη Σλοβακία, κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, την Μπρατισλάβα.

Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά στον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα μεταξύ Πέζινοκ και Μπρατισλάβα, σε ώρα αιχμής, όταν εκατοντάδες φοιτητές και εργαζόμενοι επέστρεφαν στην Μπρατισλάβα, μεταδίδουν τα σλοβάκικα ΜΜΕ. Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή των Σιδηροδρόμων της Σλοβακίας, Ίβαν Μπεντνάριεκ, το ατύχημα προκλήθηκε πιθανότατα επειδή μία από τις δύο αμαξοστοιχίες παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη.

«Το τρένο πέρασε φανάρι που απαγόρευε τη διέλευση, και το δεύτερο εξπρές το χτύπησε από πίσω με ταχύτητα πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα» δήλωσε, με τον υπουργό Εσωτερικών της Σλοβακίας Ματούς Σουτάι Εστόκ να προσθέτει πως και στις δύο αμαξοστοιχίες επέβαιναν 800 επιβάτες.

Σλοβακία: Μηχανοδηγός πρόλαβε και φρέναρε

Ο γενικός διευθυντής των Σιδηροδρόμων της Σλοβακίας, Ίβαν Μπεντνάριεκ, πρόσθεσε πως ένας εκ των μηχανοδηγών των αμαξοστοιχιών, πρόλαβε να φρενάρει, αποτρέποντας ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα με αρκετούς νεκρούς.

Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν στα σλοβακικά μέσα για το ατύχημα: «Ακούστηκε ένα δυνατό χτύπημα, πεταχτήκαμε όλοι μπροστά, έπεσαν βαλίτσες, και παντού υπήρχε αίμα» είπε ο επιβάτης Ματούς Ρεμέν. Άλλοι περιέγραψαν τις πρώτες στιγμές μετά τη σύγκρουση, καθώς οι τραυματίες έπρεπε να απομακρυνθούν από τα βαγόνια με τη βοήθεια των διασωστών.

Πολλοί από τους τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία UNB και Bory της Μπρατισλάβα, ενώ οι δύο υποβλήθηκαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Οι Αρχές ανέφεραν ότι οι έλεγχοι αλκοόλ και ναρκωτικών στους μηχανοδηγούς ήταν αρνητικοί. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο συγκάλεσε έκτακτη κυβερνητική συνεδρίαση για το πρωί της Δευτέρας, ζητώντας άμεση ενημέρωση για τα πρώτα ευρήματα της έρευνας.

Το δυστύχημα αυτό είναι το δεύτερο στη Σλοβακία μέσα σε λίγες εβδομάδες. Στις 13 Οκτωβρίου, δύο επιβατικά τρένα είχαν συγκρουστεί μετωπικά στη γραμμή Ρόζναβα – Κόσιτσε, τραυματίζοντας 91 ανθρώπους, επτά εκ των οποίων σοβαρά.

Οι ειδικοί αποδίδουν και τα δύο περιστατικά στην έλλειψη σύγχρονου συστήματος ασφαλείας ETCS, το οποίο θα μπορούσε να σταματήσει αυτόματα το τρένο σε περίπτωση επικείμενης σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από aktuality.sk