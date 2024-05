Σλοβακία: Καρέ-καρέ η μεταφορά του Φίτσο στο νοσοκομείο μετά από τους πυροβολισμούς

Τη στιγμή που ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, μεταφέρεται από ελικόπτερο σε νοσοκομείο για να χειρουργηθεί επειγόντως, απαθανάτισαν φωτογραφίες που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο είχε αρχικά μεταφερθεί στο νοσοκομείο της πόλης, έχοντας πλήρως τις αισθήσεις του σύμφωνα με το Reuters και λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Μπάνσκα Μπίστριτσα, επειδή η διακομιδή του στην Μπρατισλάβα θα έπαιρνε πολλή ώρα.

🚨 #WATCH : Slovakian Prime Minister Robert Fico arrives at a hospital in Banska Bystrica for treatment surrounded by paramedics after being shot multiple times. Which is seen in this video Source: @RawsGlobal pic.twitter.com/93KquEiTSr

Αξιωματούχος του κόμματος Smer του Φίτσο επιβεβαίωσε στον Guardian ότι ο πρωθυπουργός δέχτηκε πυροβολισμό στην κοιλιά και μπήκε στο χειρουργείο.

🔴 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: In pictures: Slovak president transported on hospital bed

Pictures have just been released of Robert Fico being transported on a hospital gurney.



The Slovak prime minister covered by a white sheet.



Multiple emergency service workers are seen pushing the… pic.twitter.com/GZJHXHvP5J