Πυροβόλησαν τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας: «Η μισητή αντιπολίτευση έχει ματωμένα χέρια»

Πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς ανταλλάσσουν μεταξύ τους πολιτικά στελέχη στη Σλοβακία, μετά τους πυροβολισμούς κατά του πρωθυπουργού της χώρας, Ρόμπερτ Φίτσο.

«Η μισητή αντιπολίτευση έχει ματωμένα χέρια», φέρεται να δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Tomáš Taraba. «Σε αυτό το σημείο ξεκινά ένας πολιτικός πόλεμος», δήλωσε ο Αντρέι Ντάνκο, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης, και πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσουν αλλαγές σε σχέση με τα ΜΜΕ και τους πολιτικούς της πρώην κυβέρνησης, τονίζοντας πως η κυβέρνηση δεν θα φοβηθεί τις αλλαγές. Νωρίτερα, ο Αντρέι Ντάνκο κατηγόρησε τους δημοσιογράφους για τους πυροβολισμούς κατά του Ρόμπερτ Φίτσο και αναφέρθηκε σε αυτούς ως «αηδιαστικά καθάρματα».

Βίντεο δείχνει καρέ καρέ πώς μετέφεραν τον τραυματισμένο Ρόμπερτ Φίτσο οι άντρες ασφαλείας του:

Slovakia’s Prime Minister Robert Fico shot, rushed to hospital injured. Incident reported in town Handlova,150 kms northeast of the capital. 1 suspect detained! pic.twitter.com/ehKPjgpoh7