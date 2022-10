Σκότωσε σύζυγο, τέσσερα παιδιά και έβαλε φωτιά στο σπίτι- Μετά αυτοκτόνησε

Έξι μέλη μιας οικογένειας, τα πτώματα των οποίων βρέθηκαν μετά από πυρκαγιά που κατέκαψε την πολυκατοικία τους στο Ουισκόνσιν, πέθαναν σε μια υπόθεση δολοφονίας-αυτοκτονίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Και οι έξι «έφεραν ένα μόνο τραύμα από πυροβόλο όπλο», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Χάρτλαντ, Τόριν Μίσκο σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Κόνορ ΜακΚίσικ, πατέρας και πατριός των παιδιών, αυτοκτόνησε, πρόσθεσε.

Fire crews found six bodies (2 adults & 4 children) inside a burning apartment building Friday morning in Hartland.



Today, we’ve seen people drop off flowers, stuffed animals and notes.



Others set up a GoFundMe: https://t.co/2C744E0Ezc pic.twitter.com/APgYZzV49R