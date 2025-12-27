Σκωτία: Νοσοκομείο στη Γλασκώβη ξεκινά έρευνα μετά από αποτέφρωση λάθος σορού

Μεγάλη έρευνα ξεκίνησε σε νοσοκομείο της Γλασκώβης μετά από σοβαρό λάθος που οδήγησε στην αποτέφρωση λάθος σορού.

Η εσφαλμένη παράδοση της σορού από το νοσοκομείο στο γραφείο τελετών, αποκαλύφθηκε μόνο αφού είχαν ήδη πραγματοποιηθεί η νεκρώσιμη ακολουθία και η αποτέφρωση.

Μάλιστα το λάθος, είχε ως αποτέλεσμα και μια δεύτερη οικογένεια να στερηθεί τα λείψανα του συγγενή της κατά τη διάρκεια της κηδείας.



Οι διοικήσεις του NHS ζήτησαν συγγνώμη από τις δύο οικογένειες που επηρεάστηκαν από το περιστατικό στο νοσοκομείο Queen Elizabeth της Γλασκώβης, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Σκωτίας.

Το NHS Greater Glasgow and Clyde, που διαχειρίζεται το νοσοκομείο, ανέφερε ότι το περιστατικό οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, παραδεχόμενο ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και επισήμανσης των σορών πριν από τη μεταφορά τους από το νεκροτομείο. Για το περιστατικό, το οποίο φέρεται να σημειώθηκε τον περασμένο μήνα, έχει διαταχθεί πλήρης έρευνα, ενώ το προσωπικό που εμπλέκεται έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Ο ιατρικός διευθυντής του NHS Greater Glasgow and Clyde, δρ Σκοτ Ντέιβιντσον, απηύθυνε «ειλικρινή συγγνώμη» και στις δύο οικογένειες. «Διαθέτουμε ιδιαίτερα αυστηρές διαδικασίες για την ταυτοποίηση και την επισήμανση των σορών από τη στιγμή που φτάνουν στα νεκροτομεία μας έως και την παράδοσή τους σε γραφείο τελετών», δήλωσε αρχικά.

«Είναι βαθύτατα λυπηρό το γεγονός ότι αυτές οι διαδικασίες δεν τηρήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση και ότι, ως αποτέλεσμα, προκλήθηκε σοβαρή επιπλέον ψυχική οδύνη σε δύο οικογένειες σε μια ήδη εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Ξεκινήσαμε άμεσα έρευνα για το περιστατικό και θα διασφαλίσουμε ότι τα διδάγματα που θα προκύψουν θα εφαρμοστούν», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Guardian