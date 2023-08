Σκληρή κριτική Μενέντεζ για την επίθεση στην Πύλα - Ζήτησε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Σφοδρή κριτική κατά της Τουρκίας και του ψευδοκράτους άσκησε ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ με αφορμή την επίθεση Τουρκοκυπρίων σε ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Μενέντεζ η προ ημερών επίθεση στη νεκρή ζώνη στην Πύλα ήταν μια απόλυτα απαράδεκτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ζήτησε μάλιστα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να περάσει ψήφισμα που να καταδικάζει την επίθεση.

Μιλώντας σε επίσημη εκδήλωση παρουσία του Κύπριου Προέδρου της Δημοκρατίας και πλήθους αξιωματούχων επέκρινε την πολιτική του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κάνοντας λόγο για «πράξεις ενός απολυταρχικού ηγέτη» ενώ παρότρυνε τον ΓΓ του ΟΗΕ να διορίσει έναν ειδικό απεσταλμένο με σκοπό την αναζωογόνηση των διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση μιας διαρκούς λύσης του Κυπριακού.

«Γιατί μέχρι σήμερα 40 χιλιάδες τουρκικά στρατεύματα κατέχουν ακόμη παράνομα 36% της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθιστώντας την ένα από τα πιο στρατιωτικοποιημένα μέρη στον κόσμο», ανέφερε ο Ρόμπερτ Μενέντεζ. «Είναι για αυτό, που λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη την απειλή τουρκικής προσάρτησης της κατεχόμενης περιοχής», υπογράμμισε. Τόνισε δε πως «πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση γιατί ο Ερντογάν μπορεί να αλλάξει γνώμη οποιαδήποτε στιγμή. Ειδικά όσον αφορά την επιθετικότητά του κατά της Κύπρου».

Αναφερόμενος στα γεγονότα στη νεκρή ζώνη στην Πύλα, ο Αμερικανός γερουσιαστής είπε πως η επίθεσή αυτή οδήγησε προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών στο νοσοκομείο. Χαρακτήρισε απαράδεκτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου το περιστατικό και πρόσθεσε πως ο Ερντογάν δεν έκανε κάτι για να το αποτρέψει. Έκανε επίσης λόγο για «ενέργειες απολυταρχικού ηγέτη» και τον κατηγόρησε πως έχει συνεργαστεί με τους πιο βάναυσους δικτάτορες στον κόσμο. Επεσήμανε ακόμη πως η πρόταση του Ερντογάν για εποικισμό του Αμμοχώστου παραβιάζει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, κάτι που οι ΗΠΑ και η ΕΕ καταδικάζουν σθεναρά.

«Ας δεσμευτούμε εκ νέου για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να συνεχίσουμε να πολεμούμε για τη δημοκρατία, να υποστηρίζουμε το κράτος δίκαιου. Μέχρι την ημέρα που η τελευταία μπότα του τελευταίου Τούρκου στρατιώτη εγκαταλείψει την Κύπρο, αφήνοντας Τ/κ και Ε/κ να βρουν τη δική τους μοίρα, με ειρήνη και ασφάλεια».

Τάχθηκε επίσης υπέρ της ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας ΗΠΑ – Κύπρου και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δυο χωρών. «Η γεωστρατηγική θέση της Κύπρου είναι πολύτιμη για τη συλλογική μας ασφάλεια», ανέφερε, και κάλεσε επίσης τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, να καταστήσει την επίλυση του Κυπριακού μια από τις ύψιστες προτεραιότητες της εξωτερικής του πολιτικής της διακυβέρνησής του. «Πρέπει να πάμε από την απλή καταδίκη στη δράση», σημείωσε.

