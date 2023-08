Επίθεση Τουρκοκυπρίων σε ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ: Σε σοβαρή κατάσταση 3 τραυματίες

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται τρία μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, μετά την επίθεση που δέχτηκαν από Τουρκοκύπριους στη νεκρή ζώνη κοντά στην περιοχή Πύλα.

Βρετανοί και Σλοβάκοι, μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, δέχθηκαν επίθεση με πέτρες και γρονθοκοπήθηκαν από Τουρκοκύπριους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 10 άτομα, τα τρία εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση, αλλά δεν εκφράζονται φόβοι για τη ζωή τους.

Ακόμα, χρησιμοποιήθηκαν και μπουλντόζες για τη μετακίνηση οχημάτων του ΟΗΕ, κάτι που έθεσε σε άμεσο κίνδυνο της σωματική ακεραιότητά των εμπλεκομένων.

Η Πύλα, να σημειωθεί, είναι μία κοινότητα στη νοτιοανατολική Κύπρο και πρόκειται για δικοινοτικό χωριό.

Κατά εκτιμήσεις, γίνεται μία προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην περιοχή, με την «αρπαγή», όπως λένε πηγές, ενός κομματιού γης 500 εκταρίων, αλλά και μία προσπάθεια δημιουργίας έντασης.

Σημειώνεται πως ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε νωρίτερα σήμερα επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, κατά την οποία συζητήθηκε το σημαντικό ζήτημα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «εξέφρασε την έντονη αποδοκιμασία του για τις απαράδεκτες επιθέσεις Τουρκοκύπριων εναντίον των μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο» και υπογράμμισε πως «Ελλάδα και Κύπρος είναι απόλυτα συντονισμένες ώστε να προβούν στις δέουσες ενέργειες σε διεθνές επίπεδο».

Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι καταδικαστικές αντιδράσεις για τα επεισόδια που προκάλεσαν Τουρκοκύπριοι στη νεκρή ζώνη. Σε κοινή ανακοίνωση οι πρεσβείες των τριών μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στη Λευκωσία, ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία, καλούν επιτακτικά την τουρκική πλευρά να διακόψει άμεσα το παράνομο οδικό έργο και να συμμορφωθεί με το σχετικό ψήφισμα του ΟΗΕ.

2/2 Statement on the situation at Pyla from the British High Commission, US Embassy & French Embassy in #Cyprus pic.twitter.com/ewLAG4sbnA