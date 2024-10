Σιρέλ Γκολάν: Γλίτωσε τη σφαγή της Χαμάς και αυτοκτόνησε ανήμερα των γενεθλίων της

Η 22χρονη Σιρέλ Γκολάν, που γλίτωσε τη σφαγή της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, αυτοκτόνησε την ημέρα των γενεθλίων της.

Η Σιρέλ Γκολάν επρόκειτο να περάσει την ημέρα γιορτάζοντας τα γενέθλιά της με την οικογένειά της λόγω των γενεθλίων της, ωστόσο βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στα 22α γενέθλιά της. Σύμφωνα με την οικογένειά της, είχε εμφανίσει συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες (PTSD) μετά την επίθεση της Χαμάς, με τον αδελφό της, Εγιάλ, να κατηγορεί τις ισραηλινές αρχές ότι δεν της παρείχαν στήριξη και θεραπεία.

Shirel Golan turned 22 today — but October 7 kiIIed her today.



She was a Nova massacre survivor.



Reports say Shirel took her life at home.



But the truth is, it was the terrorists who took her life. For over a year, she lived with the unbearable trauma they left behind.



