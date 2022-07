Σικάγο: Συνελήφθη ο φερόμενος δράστης του μακελειού με τους έξι νεκρούς - Συγκλονιστικές μαρτυρίες για «χάος και ποδοπάτημα»

Η αμερικανική αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε έναν ύποπτο, ως το φερόμενο δράστη του νέου μακελειού στην παρέλαση της εθνικής γιορτής της 4ης Ιουλίου στο Χάιλαντ Παρκ του Σικάγου.

Ο Ρόμπερτ Ε. Κρίμο ο τρίτος, 22 χρόνων και κάτοικος της περιοχής, συνελήφθη μετά από σύντομη καταδίωξη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο ένοπλος είχε ανέβει σε ταράτσα εμπορικού κέντρου, ανοίγοντας πυρ και στοχεύοντας τυχαία συμμετέχοντες της παρέλασης με ένα ισχυρό τουφέκι. Έξι άνθρωποι έπεσαν νεκροί από τα πυρά του και άλλοι 26 τραυματίστηκαν.

Video footage of the Highland Park Fourth of July shooting.



6 American lives lost; 24 wounded. Republicans had the opportunity to raise the purchasing age for assault weapons to 21 but refused. They REFUSED to prevent this shooting. pic.twitter.com/QZso5dC6wV — 🇺🇸 John Anthony Castro (@realJohnACastro) July 4, 2022

Πρόκειται για το τελευταίο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου σημειώνεται κι από ένα κάθε εβδομάδα του 2022.

Εκατοντάδες αστυνομικοί συμμετείχαν στο ανθρωποκυνηγητό για να εντοπιστεί ο νεαρός ο οποίος σκόρπισε θάνατο και τρόμο στους κατοίκους της καλοβαλμένης πόλης περίπου 30.000 κατοίκων, που βρέχεται από τη λίμνη Μίσιγκαν. Οι αρχές δημοσιοποίησαν φωτογραφία του νεαρού λευκού με αποστεωμένο πρόσωπο στο οποίο διακρίνονται διάφορα τατουάζ.

Highland Park 4th of July parade shooting person of interest identified by police as 22-year-old Robert “Bobby” Crimo III.

Believed to be in a Silver Honda Fit License Plate Dm80653.

Call 911 if you see him. Considered armed and dangerous. pic.twitter.com/6TIpAMsiD0 — Brian Entin (@BrianEntin) July 4, 2022

Ο 22χρονος είχε χαρακτηριστεί «οπλισμένος και πολύ επικίνδυνος» από εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Έπειτα από σύντομη καταδίωξη του αυτοκινήτου του, ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση «χωρίς να συμβεί το παραμικρό», είπε χθες βράδυ στον Τύπο ο Λου Τζόγκμεν, αρχηγός της αστυνομίας στο Χάιλαντ Παρκ.

Ο νεαρός είχε παρουσία σε διάφορους ιστότοπους, όπου αυτοσυστηνόταν ως μουσικός του Σικάγου με το ψευδώνυμο «Awake the rapper».

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί κι ένα ενοχλητικό απόσπασμα από βίντεο κλιπ του στα social media.

Here is part of a disturbing 2021 music video featuring the #HighlandPark parade massacre person of interest, Robert "Bobby" Crimo. He used the name, "Awake, the rapper." pic.twitter.com/P1u36DBYTt — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) July 4, 2022

Τα κίνητρά του είναι άγνωστα σε αυτό το στάδιο.

To χρονικό

Χθες Δευτέρα, αργία στις ΗΠΑ, εκατοντάδες κάτοικοι, ανάμεσά τους πολλές οικογένειες με παιδιά και βρέφη, είχαν πάρει θέση στα πεζοδρόμια του Χάιλαντ Παρκ για να παρακολουθήσουν την παραδοσιακή παρέλαση για τη γιορτή της ανεξαρτησίας.

Ενώ παρέλαυναν μαθητικές μπάντες, ακούστηκαν ριπές όπλου. «Ακούστηκαν περίπου πενήντα πυροβολισμοί, όλοι νόμιζαν πως επρόκειτο για πυροτεχνήματα», είπε στο CNN η Ζόι, που ήταν παρούσα.

WARNING: This is what a mass shooting looks and sounds like.



Just horrifying.



Highland Park



Videos taken from Reddit pic.twitter.com/Ssq3bXV0Zu — Jim Drastic (@JimDrastic) July 4, 2022

«Κάποια στιγμή είδα ένα κορίτσι αιμόφυρτο, δεν είχα ξαναδεί ποτέ τίποτα τέτοιο», πρόσθεσε, περιγράφοντας σκηνές «πανικού, άνθρωποι έπεφταν ο ένας πάνω στον άλλο». Κρύφτηκε πίσω από κάδο απορριμμάτων, κατόπιν αναζήτησε καταφύγιο σε υπόγειο. Βγαίνοντας, είπε, είδε μπροστά της «πεδίο μάχης».

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο νεαρός άνοιξε πυρ από την οροφή εμπορικού στο οποίο είχε ανέβει από τη σκάλα της πυρασφάλειας. «Ήταν πολύ καλά κρυμμένος και δύσκολο να εντοπιστεί», περιέγραψε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Another shot from the Highland Park mass shooting.



Hadn’t seen this clip on here.

Sounds like nearly 60 shots fired in this one alone. pic.twitter.com/X66gqEiGHD — Jake (@SiIentRunning) July 4, 2022

Αφού άνοιξε πυρ, τράπηκε σε φυγή. Επιτόπου βρέθηκε «ισχυρό» τουφέκι από αστυνομικούς.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο συνταξιούχος γιατρός Ρίτσαρντ Κάουφμαν, είπε πως συνολικά, λογαριάζει πως ο δράστης πυροβόλησε περίπου 200 φορές. «Επικρατούσε πανδαιμόνιο. Κόσμος ποδοπατιόταν. Μωρά πετάγονταν στον αέρα. Άνθρωποι βούταγαν στο έδαφος για να καλυφθούν. Αιμόφυρτοι άνθρωποι σκόνταφταν ο ένας πάνω στον άλλον».

A shooting at a Fourth of July parade in Highland Park, Illinois, sent hundreds of people fleeing for safety. The police said six people were killed and dozens were wounded after a gunman opened fire from a rooftop.https://t.co/2buIjwH98j pic.twitter.com/Hhsq7vv4gJ — The New York Times (@nytimes) July 4, 2022

Πέντε άνθρωποι, όλοι ενήλικοι, σκοτώθηκαν επιτόπου, ο έκτος υπέκυψε αφού διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Τουλάχιστον 26 τραυματίες –μεταξύ 8 και 85 ετών– παραλήφθηκαν από τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και ορισμένοι, ανάμεσά τους ένα παιδί, βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε ιατρική πηγή.

«Αμερικανική μάστιγα»

Ήταν φυσικό κι επόμενο πως το μακελειό σε αυτή που υποτίθεται πως θα ήταν επίδειξη του πατριωτισμού των Αμερικανών αναζωπύρωσε αμέσως τον διάλογο για τον έλεγχο των όπλων, ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να διχάζει βαθιά τη χώρα.

Στις ΗΠΑ κυκλοφορούν σχεδόν 400 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, περισσότερα από ό,τι κάτοικοι.

«Είναι συγκλονιστικό το ότι ο εορτασμός (της ανεξαρτησίας) της Αμερικής έγινε κομμάτια εξαιτίας μιας μοναδικά αμερικανικής μάστιγας», σχολίασε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόι, ο Τζ. Μπ. Πρίτσκερ. «Η μοναδική ελευθερία που αρνούμαστε στους πολίτες μας είναι να ζουν χωρίς να φοβούνται καθημερινά τη βία με τη χρήση πυροβόλων όπλων».

Δηλώνοντας «σοκαρισμένος», ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε σε ανακοίνωσή του ότι «δεν θα εγκαταλείψει τον αγώνα εναντίον της επιδημίας της βίας με τη χρήση πυροβόλων όπλων», έπειτα από το νέο λουτρό αίματος.

Οι ΗΠΑ δεν είχαν ακόμη συνέλθει από το σοκ σειράς μαζικών σφαγών, ιδίως αυτού μέσα σε πρωτοβάθμιο σχολείο στην Ουβάλντε (Τέξας) με 21 νεκρούς, 19 παιδιά και δύο δασκάλες, την 24η Μαΐου.

Η χώρα είναι αντιμέτωπη με έξαρση των βίαιων εγκλημάτων.

Τα πυροβόλα όπλα προκαλούν κάπου 40.000 θανάτους ετησίως στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκτονιών, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Gun Violence Archive. Φέτος, έχουν ήδη σκοτωθεί πάνω από 22.000 άνθρωποι, κατά την ίδια πηγή.

