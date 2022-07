Σικάγο:6 νεκροί και 24 σοβαρά τραυματίες από πυροβολισμούς στην παρέλαση για την 4η Ιουλίου

Στους 6 ανέρχονται οι νεκροί και στους 24 οι σοβαρά τραυματίες από τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της παρέλασης της 4ης Ιουλίου στο προάστιο Highland Park του Σικάγο.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη, που διαφεύγει και θεωρείται ακόμη «ενεργός», όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπος των αρχών σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν σε έναν δρόμο της πόλης.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο ένοπλος πυροβολούσε από κάποια ταράτσα. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι κρατάει ομήρους ή ότι έχει ταμπουρωθεί κάπου.

Με βάση την περιγραφή που έδωσαν οι αρχές, ο ύποπτος είναι λευκός, ηλικίας 18-20 ετών και θεωρείται «ένοπλος και επικίνδυνος».

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας, έχει βρεθεί και εξετάζεται ένα τουφέκι.

Η δήμαρχος του Highland Park κάλεσε όλους τους πολίτες να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, να τηλεφωνήσουν στους δικούς τους ανθρώπους και να βεβαιωθούν ότι είναι ασφαλείς.

Στις έρευνες μετέχουν πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και του FBI. Η αστυνομία ζήτησε από όσους πολίτες έχουν στη διάθεσή τους κάποιο βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών να το θέσουν στη διάθεση των αρχών.

«Πολυάριθμοι αξιωματικοί των υπηρεσιών επιβολής του νόμου ανταποκρίθηκαν και έχουν ασφαλίσει μια περίμετρο γύρω από το κέντρο του Highland Park» ανέφερε ο δήμος.

Senator Julie Morrison was at the 4th of July parade in Highland Park, Illinois where police is currently responding to a shooting.



"It was like something you see in a movie ...This community now is going to go on the map like Uvalde and so many other communities." pic.twitter.com/iN2NKl2Mer