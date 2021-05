Μία γάτα στο Σικάγο πήδηξε από τον πέμπτο όροφο ενός φλεγόμενου κτιρίου και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο γρασίδι.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της αμερικανικής πόλης τραβούσε βίντεο το εξωτερικό του κτιρίου και ενώ στελέχη της επιχειρούσαν μέσα σε αυτό, όταν μία μαύρη γάτα εμφανίστηκε μέσα από τους καπνούς σε ένα σπασμένο παράθυρο. Η γάτα ακούμπησε λίγο με το πόδι της στην πρόσοψη του κτιρίου και στη συνέχεια πήδηξε.

Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί και παρακολουθούσε τις απόπειρες κατάσβεσης ακούγεται να φωνάζει. Πέφτοντας η γάτα κατάφερε να αποφύγει έναν χαμηλό εξωτερικό τοίχο και προσγειώθηκε στα δύο πίσω πόδια. Αφού αναπήδησε μία φορά, εμφανίστηκε να περπατάει κανονικά.

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z