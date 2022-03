Το σχόλιο του πρίγκιπα Γουίλιαμ για τον πόλεμο στην Ουκρανία που προκάλεσε οργή στα social media

Ομοβροντία επικρίσεων προκάλεσε στα social media η δήλωση του πρίγκιπα Γουίλιαμ πως το αιματοκύλισμα στην Ουκρανία «είναι πολύ ξένο στην Ευρώπη».

Μάλιστα, φέρεται να υπαινίχθηκε πως τέτοιες συγκρούσεις ήταν πιο κοινές σε Αφρική και Ασία, αν και το σχετικό βίντεο δεν το παρουσιάζει να λέει κάτι τέτοιο. Παρότι στη συνέχεια υπήρξαν διαψεύσεις πως είχε προβεί σε τέτοια σύγκριση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν πάρει «φωτιά».



Καθώς η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία μπήκε χθες στην τρίτη εβδομάδα της, ο δούκας και η δούκισσα του Κέιμπριτζ συναντήθηκαν με εθελοντές στο Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο στο Λονδίνο, που γέμιζαν νταλίκες με ανθρωπιστική βοήθεια.





«Όλοι είναι τρομοκρατημένοι από όσα βλέπουν. Τα νέα κάθε μέρα είναι σχεδόν απροσμέτρητα. Για τη γενιά μας είναι πολύ ξένο να βλέπεις κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. Είμαστε όλοι μαζί σας» είπε χαρακτηριστικά ο δεύτερος στη διαδοχή για το θρόνο μιας χώρας με μακρύ αποικιοκρατικό παρελθόν.

Φρικτά χαρακτήρισε τα σχόλια του Γουίλιαμ και η Μπερνίς Κινγκ, κόρη του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. «Οι Ευρωπαίοι αδιαφόρησαν για την Αφρική, λεηλατώντας κοινότητες, βιάζοντας γυναίκες, σκλαβώνοντας ανθρώπινα όντα, εποικίζοντας για κέρδος και ισχύ, κλέβοντας πόρους και προκαλώντας όλεθρο γενεών» έγραψε στο Twitter.

During a visit to the Ukrainian Cultural Centre yesterday, Prince William said: “Everyone is horrified by what they are seeing. The news every day, it’s almost unfathomable. For our generation, it’s very alien to see this in Europe. We’re all right behind you.” Watch here👇🏻 pic.twitter.com/kQFbcivgvK — Lizzie Robinson (@LizzieITV) March 10, 2022

«Ο πόλεμος και το αιματοκύλισμα άρχισε από την οικογένειά του. Στην Ινδία λεηλατούσαν και πλιατσικολογούσαν ακόμη και ενώ πολλοί πέθαιναν από πείνα και βασανισμούς» κατήγγειλε μεταξύ άλλων ο Άλεξ Φίλιπ, Ινδός δημοσιογράφος, χαρακτηρίζοντας το σχόλιο του Γουίλιαμ «εξαιρετικά ρατσιστικό».

«Διάβασε κάνα βιβλίο για την οικογένειά σου, φίλε» τουίταρε ο παρουσιαστής του CNN, Τζέικ Τάπερ, ποστάροντας μια φωτογραφία του Εδουάρδου και της συζύγου του Γουάλις Σίμπσον ενώ συναντώνται με τον Αδόλφο Χίτλερ το 1937. Ο ίδιος πάντως αργότερα ανέφερε πως διέγραψε το συγκεκριμένο τουίτ καθώς δεν προέκυπτε σύγκριση μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής/Ασίας.

The original pool report on this Prince William quote from the UK was inaccurate, so I deleted my tweet about it. https://t.co/453kRsUadT — Jake Tapper (@jaketapper) March 11, 2022



«Πραγματικά δεν περιμένω τίποτα λιγότερο από ένα μέλος μιας από τις πιο βίαιες αυτοκρατορίες στη σύγχρονη ιστορία που δεν έχει ακόμη αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη για τα εγκλήματά της κατά εκατομμυρίων ανθρώπων» έγραψε η δημοσιογράφος του Al Jazeera, Σένα Σαέντ.

I really don't expect any less from a member of one of the most violent empires in modern human history that has yet to face a day of justice for its crimes against millions of people. https://t.co/Qtvo2GTzOi — Sana Saeed (@SanaSaeed) March 9, 2022



O Ρόμπερτ Τζόνσον, βασιλικός συντάκτης στην Evening Standard, εξέφρασε τη βεβαιότητά του στην Washington Post πως η δήλωση αυτή απομονώθηκε και πως δεν ο δούκας δεν είχε ρατσιστική πρόθεση.



Ο ίδιος σημείωσε πως «ένας πόλεμος στην Ευρώπη είναι για τους περισσότερος άγνωστος και βαθιά ανησυχητικός».

Με πληροφορίες από Washington Post/Independent