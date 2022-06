Καθηγητής του Γέιλ: «Ο Πούτιν θέλει να προκαλέσει πείνα για να προκληθούν προσφυγικές ροές προς την ΕΕ»

Στη δημιουργία προσφυγικών ροών, που θα προκαλέσουν πιθανώς αποσταθεροποίηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπεί ο αποκλεισμός των ουκρανικών λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσα από τις δυνάμεις του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αυτό εκτιμά, μεταξύ άλλων, ο καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Γέιλ, Τίμοθι Σνάιντερ, κάνοντας λόγο για ένα «σχέδιο πείνας» από την πλευρά του ρώσου προέδρου, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προσφυγικών ροών.

Σε μία σειρά αναρτήσεων στο Twitter ο Σνάιντερ εξηγεί πώς θεωρεί ότι χρησιμοποιεί ο Πούτιν προς όφελός του την επισιτιστική ανασφάλεια, αποκαλώντας την «τελευταίο κεφάλαιο της πολιτικής τής πείνας».

«Η Ρωσία έχει ένα σχέδιο πείνας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ετοιμάζεται να προκαλέσει λιμό σε μεγάλο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου στην επόμενη φάση του πολέμου του στην Ευρώπη», έγραψε το περασμένο Σάββατο σε ανάρτησή του στα social media ο Τίμοθι Σνάιντερ, αναφερόμενος στην τροπή που φαίνεται να λαμβάνει ο πόλεμος στην Ουκρανία και η συνεχιζόμενη κόντρα της Ρωσίας με τη Δύση.

Ο ιστορικός εκτιμά ότι τρεις είναι οι βασικοί στόχοι του «σχεδίου πείνας» του Πούτιν:

Πρώτον, να σταματήσει τις εξαγωγές της Ουκρανίας σε μία προσπάθεια να τη διαλύσει ως κρατική οντότητα.

Δεύτερον, να προκαλέσει αστάθεια στην Ευρώπη με κύματα προσφύγων από περιοχές όπως η Βόρεια Αφρική και η Μέση Ανατολή, που εξαρτώνται από τις εισαγωγές σιτηρών από την Ουκρανία.

