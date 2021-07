Πριν καν αρχίσει η πρώτη σεζόν του Just Like That, η συνέχεια του θρυλικού Sex and the City, φημολογείται ότι είναι «προ των πυλών». Κι αυτό δεν είναι η μοναδική έκπληξη καθώς σύμφωνα με την Daily Mail οι παραγωγοί της σειράς συζητούν την επιστροφή και της Κιμ Κατράλ.

Όταν στις αρχές του έτους ανακοινώθηκε ότι η παρέα του «Sex and the City» επιστρέφει στην μικρή οθόνη, αλλά χωρίς την Σαμάνθα Τζόουνς (Κιμ Κατράλ), αρκετοί θαυμαστές της σειράς δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους.

Τώρα όπως αναφέρει η Daily Mail το HBO Max «αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα» τη δεύτερη σεζόν της σειράς επισημαίνοντας ότι η «πόρτα είναι ανοιχτή» για να επιστρέψει η Κατράλ εφόσον η ίδια το επιθυμεί. «Οι κυρίες την αγαπούν και την εκτιμούν και θα ήθελαν πολύ να τη δουν στη νέα σεζόν. Το βασικό σημείο αυτής της σειράς είναι να δείξει ότι οι φιλίες εξελίσσονται και αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, οπότε η Κιμ είναι πάντα ευπρόσδεκτη να επιστρέψει στο σπίτι της».

«Αν οι εκπρόσωποι της Κιμ τηλεφωνούσαν τώρα και έλεγαν ότι είναι διαθέσιμη - θα κλείναμε εισιτήριο με την πρώτη πτήση για τη Νέα Υόρκη. Υπάρχει ακόμα χρόνος», υποστήριξε πηγή που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα. Το HBO Max πάντως δεν σχολίασε τις φήμες ούτε για τη συνέχιση της σειράς, αλλά και ούτε για την επιστροφή της Κιμ Κατράλ.