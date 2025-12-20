Τουρκία: Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά - Στο επίκεντρο πολύ γνωστοί ηθοποιοί

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών στην Τουρκία, στην οποία φέρεται να εμπλέκονται και πολύ γνωστά ονόματα από το καλλιτεχνικό στερέωμα.

Όπως μετέδωσε η Hürriyet, η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τους Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova και Mert Alaş, γνωστοί ηθοποιοί και καλλιτέχνες της γειτονικής χώρας, στο πλαίσιο επιχείρησης που αφορά κύκλωμα ναρκωτικών με στόχο διασημότητες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές της Κωνσταντινούπολης, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Τουρκία: Άγνωστος ο ρόλος των καλλιτεχνών

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το κατηγορητήριο ή τον ρόλο που φέρεται να έχει ο καθένας από τους εμπλεκόμενους.

Το τουρκικό μέσο κάνει λόγο για «συντονισμένη επιχείρηση» με στόχο την αποδόμηση δικτύου διακίνησης, χωρίς να αποκλείεται η έκδοση νέων ενταλμάτων ή η διεύρυνση της έρευνας και σε άλλα πρόσωπα το επόμενο διάστημα.

Οι αρμόδιες, τουρκικές αρχές τονίζουν ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν επίσημα τις επόμενες ώρες ή ημέρες.

Με πληροφορίες από Hurriyet

