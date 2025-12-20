Ζελένσκι: Η Ουάσιγκτον πρότεινε συνομιλίες με τη συμμετοχή Ρωσίας και Ουκρανίας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε, σε πρόταση των Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η πρόταση αφορά μια ενδεχόμενη νέα μορφή ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, με τη συμμετοχή Αμερικανών και ενδεχομένως Ευρωπαίων απεσταλμένων.

Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι το Κίεβο θα λάβει αποφάσεις για τη μορφή των συνομιλιών όταν καταστεί σαφές εάν οι διμερείς επαφές με Αμερικανούς διαπραγματευτές -οι οποίες ξεκίνησαν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου- έχουν θετική εξέλιξη. Παράλληλα, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το ακριβές πλαίσιο που πρότεινε η κυβέρνηση Τραμπ.

«Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι θα έχουν ξεχωριστή συνάντηση με εκπροσώπους της Ρωσίας. Και πρότειναν την ακόλουθη δομή, απ’ όσο καταλαβαίνω: Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και, εφόσον υπάρχουν εκπρόσωποι της Ευρώπης, πιθανόν και η Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σήμερα, Σάββατο, Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν με Ρώσους αξιωματούχους στη Φλόριντα.

Ουκρανία και Ρωσία δεν έχουν εμπλακεί σε απευθείας διαπραγματεύσεις από τον Ιούλιο. Ωστόσο, οι διπλωματικές προσπάθειες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου έχουν ενταθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα.