Ουκρανία: Χτύπησε πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας ανοιχτά της Κρήτης

Η Ρωσία χρησιμοποιούσε αυτό το πετρελαιοφόρο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις, σύμφωνα με το Κίεβο

The LiFO team
The LiFO team
Η Ουκρανία έπληξε για πρώτη φορά πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας «μέσα στα ουδέτερα ύδατα» της Μεσογείου, ανακοίνωσε σήμερα πηγή στους κόλπους των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας SBU.

«Η SBU έπληξε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού αποκαλούμενου ''σκιώδους στόλου'', το QENDIL», διευκρίνισε η πηγή. «Η Ρωσία χρησιμοποιούσε αυτό το πετρελαιοφόρο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις» και να χρηματοδοτεί «τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Ο εν λόγω αξιωματούχος της SBU, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί, διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια «νέα άνευ προηγουμένου ειδική επιχείρηση», ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία και ότι το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο τη στιγμή της επίθεσης.

Άδειο το πετρελαιοφόρο που χτύπησε η Ουκρανία

Δεν έδωσε καμιά επιπλέον λεπτομέρεια, κυρίως για τον τόπο από τον οποίο εξαπολύθηκε η επίθεση και για τις χώρες πάνω από τις οποίες μπορεί να πέταξαν τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Καθώς το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο, δεν υπάρχει καμιά περιβαλλοντική απειλή από την επιχείρηση, διαβεβαίωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι το πλοίο «υπέστη σημαντικές ζημιές» και δεν είναι πλέον σε κατάσταση «να εκπληρώσει την αποστολή του».

«Ο εχθρός οφείλει να καταλάβει ότι η Ουκρανία δεν θα σταματήσει να τον πλήττει παντού στον κόσμο, όπου κι αν βρίσκεται», πρόσθεσε η πηγή αυτή.

