Σεισμός σε Τουρκία-Συρία: Η στιγμή της δόνησης των 7,8 Ρίχτερ - Καταγράφηκε η τρομακτική βοή

Τρομακτικά είναι τα πλάνα που συνεχίζουν να έρχονται από την Τουρκία και τη Συρία, μετά τους σεισμούς των 7,8 και 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκαν τη Δευτέρα και είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τις ζωές τους χιλιάδες άτομα, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστος ο ακριβής αριθμός των αγνοουμένων στα ερείπια.

Σε έναν από τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media αποτυπώνεται η τρομερή βοή της σεισμικής δόνησης, που έκανε χιλιάδες κτήρια να καταρρεύσουν, εγκλωβίζοντας στα συντρίμμια τους ενοίκους.

Horrifying footages emerge from towns around #Gaziantep , #Turkey . Lights in the sky and power outages. pic.twitter.com/kgkpyTX6Jy

Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να πιαστούν κυριολεκτικά στον ύπνο και να μην έχουν χρόνο να αντιδράσουν. Ο δεύτερος, ανάλογης τάξης, ήρθε ώρες αργότερα. Εκατοντάδες, ωστόσο, είναι οι δονήσεις που έχουν καταγραφεί έκτοτε.

Devastating scenes in several cities southeastern, #Turkey. Hundreds are trapped under the rubble. It was massive earthquake. pic.twitter.com/3m5iPF0WhD