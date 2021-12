Πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε σήμερα στην ανατολική Ινδονησία, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 05:20 (ώρα Ελλάδας) σε βάθος 76 χιλιομέτρων στη θάλασσα Φλόρες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) εκτίμησε ότι ο σεισμός είχε ισχύ 7,7 βαθμών και ότι το εστιακό βάθος του ήταν πολύ μικρό, μόλις στα 5 χιλιόμετρα.

A 7.3 magnitude #earthquake struck off Flores Island in #Indonesia . Possibly a tsunami. pic.twitter.com/tvwwJSAo6a

Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι

Αμέσως μετά το σεισμό, η σεισμολογική και μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδονησίας εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τσουνάμι, σεισμικά θαλάσσια κύματα.

Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το τσουνάμι να χτυπήσει ακτές που βρίσκονται σε απόσταση ακόμη και 1.000 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, οι Αρχές της Ινδονησίας ανακάλεσαν την προειδοποίηση για τσουνάμι.

Panic of Ende Residents, Flores NTT after the 7.5 SR Earthquake. Just after BMKG Issued Tsunami Warning @l #tsunami #earthquakes pic.twitter.com/QFuOOzRdvF