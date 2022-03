Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Προειδοποίηση για τσουνάμι - Βίντεο από τη δόνηση

Ισχυρός σεισμός 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 23:36 τοπική ώρα (16:36 ώρα Ελλάδας) στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 59 χιλιόμετρα από την πόλη Namie, ενώ το εστιακό βάθος ορίζεται στα 80 χιλιόμετρα.

🌊7.3 magnitude earthquake & tsunami warning off the coast of Japan near Fukushima (you know what significance)… damn 2022 needs to slow down. https://t.co/PI7O9XzMAC