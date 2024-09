«Σε μπελάδες» ο Τραμπ - Το καυστικό εξώφυλλο του περιοδικού Time μετά το ντιμπέιτ

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι η Κάμαλα Χάρις ήταν η μεγάλη νικήτρια της τηλεμαχίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, με το περιοδικό Time να επιβεβαιώνει αυτές τις εκτιμήσεις.

Στο εξώφυλλό του, το «Time» απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ σε ένα γκολφ καρτ, εγκλωβισμένο σε μια ανηφόρα, συνοδευόμενο από τη φράση «Σε μπελάδες». Στο σχετικό άρθρο, με τίτλο «Πώς η Κάμαλα Χάρις τον έβγαλε εκτός κούρσας», το περιοδικό αναλύει τη σύγκρουση των δύο υποψηφίων.

Το «Time» περιγράφει τους δύο υποψηφίους ως πλήρως αντιθετικούς: «Ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας εναντίον μιας εισαγγελέα και πολιτικού καριέρας. Ο γιος μιας προνομιούχας οικογένειας απέναντι στην κόρη μιας μονογονεϊκής οικογένειας της μεσαίας τάξης. Ένας παράτολμος απέναντι σε μία προσεκτική». Το περιοδικό σημειώνει ότι η τηλεμαχία αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι ψηφοφόροι είδαν τους δύο αντιπάλους δίπλα-δίπλα.

