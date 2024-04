Σε 18 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε η οπλουργός της ταινίας «Rust» για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς

H 26χρονη Χάνα Γκουτιέρες-Ριντ, υπεύθυνη για τα όπλα στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση 18 μηνών για τον θάνατο της διευθύντριας φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς τον Οκτώβριο του 2021, μετά από πυροβολισμό του Άλεκ Μπάλντουιν.

Κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας επειδή έβαλε κατά λάθος αληθινή σφαίρα στο περίστροφο του Άλεκ Μπάλντουιν, με το οποίο ο ηθοποιός πυροβόλησε στη διάρκεια πρόβας, σκοτώνοντας τη Χάτσινς και τραυματίζοντας τον σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα.

Ο 65χρονος Άλεκ Μπάλντουιν αντιμετωπίζει επίσης δίκη για ανθρωποκτονία από αμέλεια τον Ιούλιο. Έχει δηλώσει αθώος στις κατηγορίες.

Η δικαστής Mary Marlowe Sommer, η οποία επέβαλε την ποινή τη Δευτέρα σε δικαστήριο του Νιου Μέξικο, δήλωσε ότι οι πράξεις της 26χρονος συνιστούν σοβαρό, βίαιο αδίκημα.

BREAKING: “Rust” armorer Hannah Gutierrez-Reed is sentenced to 18 months in prison in the 2021 fatal on-set shooting.



"The word 'remorse,' a deep regret coming from a sense of guilt for passed wrongs. That is not you," Judge Mary Marlowe Sommer said. pic.twitter.com/Q0Qe8dzOw5