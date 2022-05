Σαουδική Αραβία: Για πρώτη φορά πτήση με πλήρωμα αποτελούμενο μόνο από γυναίκες

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους flyadeal ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε την πρώτη πτήση στη Σαουδική Αραβία με πλήρωμα αποτελούμενο αποκλειστικά από γυναίκες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρείας Ιμάντ Ισκανταρανί, επρόκειτο για μια πτήση από το Ριάντ με προορισμό την Τζέντα. Και τα επτά μέλη του πληρώματος ήταν γυναίκες – οι έξι από αυτές Σαουδαράβισσες. Η εθνικότητα της έβδομης, της κυβερνήτριας του αεροσκάφους, δεν διευκρινίστηκε.

For the first time in Saudi aviation history!🇸🇦



#flyadeal operated the first flight with all-female crew, majority of which are Saudis by the newest A320 aircraft. Flight 117, flew from #Riyadh to #Jeddah ✈️💜 pic.twitter.com/fWo08hYMd7