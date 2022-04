«Σαν τις παλιές καλές ημέρες»: Ο Ομπάμα επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, τα αστεία με τον Τζο Μπάιντεν

Ο Μπαράκ Ομπάμα επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, για πρώτη φορά από το 2017, όταν τον διαδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

«Αντιπρόεδρε Μπάιντεν», ξεκίνησε να λέει από το βήμα ο Ομπάμα, αστειευόμενος, προκαλώντας γέλια. Ο Αμερικανός πρόεδρος τον χαιρέτισε στρατιωτικά και ο Ομπάμα τον πλησίασε και τον αγκάλιασε.

«Ονομάζομαι Τζο Μπάιντεν, είμαι αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα, σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν», αστειεύτηκε με τη σειρά του λίγα λεπτά αργότερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Καλώς ήρθες στον Λευκό Οίκο, είναι σαν τις παλιές καλές ημέρες», συμπλήρωσε απευθυνόμενος στον καλεσμένο του.

Μεταξύ άλλων αστείων που έκανε στην ομιλία του, ο Μπαράκ Ομπάμα αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έχουν γίνει στον Λευκό Οίκο από την τελευταία φορά που ήταν ο ίδιος εκεί, μεταξύ άλλων ότι πλέον υπάρχει και μια γάτα, ένα από τα κατοικίδια των Μπάιντεν. «Υπάρχει μια γάτα που τρέχει τριγύρω, κάτι με το οποίο σας διαβεβαιώ ότι θα ήταν δυσαρεστημένοι ο Μπο και ο Σάνι», είπε αναφερόμενος στους δύο σκύλους που είχε η οικογένεια Ομπάμα στον Λευκό Οίκο.

Ο Τζο Μπάιντεν γευμάτισε στον Λευκό Οίκο με τον Μπαράκ Ομπάμα, όπως έκαναν και κατά τη διάρκεια της προεδρικής θητείας του δεύτερου. «Δεν ήμασταν σίγουροι πού έπρεπε να καθίσει ο καθένας μας», αστειεύτηκε ο νυν πρόεδρος.

Οι δυο τους είχαν εκτενή συζήτηση και έκαναν περίπατο. «Πήγαν στο Οβάλ γραφείο και έκαναν μία βόλτα. Ξέρω ότι απολαμβάνουν να περνούν χρόνο μαζί», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι.

It’s an honor to welcome my friend President @BarackObama back to the White House. I look forward to discussing the big step we’re announcing today that would expand coverage under the Affordable Care Act for families and lower health care costs for hardworking Americans. pic.twitter.com/FkLnkB96Jt

Στις δηλώσεις τους αμφότεροι αναφέρθηκαν στη σημασία που είχε ο νόμος για την υγειονομική περίθαλψη, που είχε περάσει επί Ομπάμα, το λεγόμενο Obamacare. Κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν υπέγραψε διάταγμα που διορθώνει μία παράλειψη του συγκεκριμένου νόμου.

Twelve years ago, I had the honor of being gifted one of the pens President Obama used to sign the Affordable Care Act into law. Today, I gifted one to him as we work to strengthen the law and lower health care costs for hardworking Americans. pic.twitter.com/haR8UMajn6