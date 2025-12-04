Το Σαν Φρανσίσκο μηνύει 10 πολυεθνικές για  τα «εθιστικά» υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα

Ο δήμος του Σαν Φρανσίσκο κατέθεσε αγωγή εναντίον δέκα μεγάλων εταιρειών τροφίμων, υποστηρίζοντας ότι επί δεκαετίες προωθούσαν υπερεπεξεργασμένα προϊόντα γνωρίζοντας ότι ήταν επιβλαβή για την υγεία και σχεδιασμένα να δημιουργούν εξάρτηση.

Η αγωγή, η πρώτη τέτοιου είδους στις ΗΠΑ, υποστηρίζει ότι τα προϊόντα αυτά έχουν συμβάλει σε δημόσια υγειονομική κρίση τόσο στην πόλη όσο και σε εθνικό επίπεδο, επιβαρύνοντας με τεράστια κόστη τα συστήματα υγείας. «Έχουμε φτάσει σε σημείο καμπής στην επιστημονική έρευνα για τη βλάβη αυτών των προϊόντων», δήλωσε ο δημοτικός εισαγγελέας Ντέιβιντ Τσιού.

Ο όρος περιλαμβάνει τρόφιμα όπως αρωματισμένα πατατάκια, ενεργειακές μπάρες με πρόσθετα ζάχαρα, αναψυκτικά και προϊόντα με συντηρητικά, ενισχυτικά γεύσης και τεχνητά συστατικά. Έρευνες τα έχουν συνδέσει με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη, καρδιαγγειακών παθήσεων και πρόωρη θνησιμότητα.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο της Κομητείας του Σαν Φρανσίσκο, ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες γνώριζαν ότι τα προϊόντα τους ήταν «επικίνδυνα για κατανάλωση» και χρησιμοποιούσαν «παραπλανητικές τακτικές» για να τα προωθήσουν.

Οι δέκα εναγόμενοι είναι: Kraft Heinz, Mondelez, Post Holdings, Coca-Cola, PepsiCo, General Mills, Nestlé USA, Kellogg's, Mars και ConAgra Brands

Η Ένωση Καταναλωτικών Προϊόντων (Consumer Brands Association) αμφισβήτησε τη βάση της αγωγής, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός επιστημονικός ορισμός για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Η ένωση αναφέρει ότι η απαξίωση προϊόντων «επειδή είναι επεξεργασμένα» παραπλανά τους καταναλωτές και ότι οι εταιρείες ακολουθούν τα αυστηρά πρότυπα ασφάλειας που θέτει ο FDA.

Η κίνηση του Σαν Φρανσίσκο έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης από διαφορετικές πολιτικές πλευρές σχετικά με τον ρόλο των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων στην υγεία. Ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έχει εντάξει τον περιορισμό αυτών των προϊόντων στην ατζέντα του, ενώ και ακαδημαϊκοί βλέπουν την υπόθεση ως ενδεχόμενο ανάλογο των πρώτων αγωγών κατά της καπνοβιομηχανίας τη δεκαετία του ’90.

Κατά τον Μπάρι Πόπκιν, καθηγητή διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα κυριαρχούν πλέον στην αμερικανική αγορά, αποτελώντας πλέον έως και το 80% της διατροφής των παιδιών και πάνω από το μισό της διατροφής των ενηλίκων. Πρόσφατη ανασκόπηση του επιστημονικού περιοδικού Lancet που εξέτασε εκατοντάδες μελέτες συνέδεσε αυτά τα προϊόντα με υπερκατανάλωση, έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες και αυξημένα ποσοστά χρόνιων νοσημάτων παγκοσμίως.

Όπως λέει ο Πόπκιν: «Σταματήσαμε το κάπνισμα, έχουμε φάρμακα για την καρδιοπάθεια και την υπέρταση — αλλά η διατροφή εξακολουθεί να μας αρρωσταίνει. Η τροφή είναι ο μεγάλος παράγοντας που δεν έχουμε αντιμετωπίσει».

Με πληροφορίες από NBC News