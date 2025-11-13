Καρκίνος του εντέρου σε νεότερες ηλικίες: Nέα μελέτη εξετάζει τον ρόλο της διατροφής

Η άνοδος των κρουσμάτων καρκίνου του εντέρου σε νέους ίσως συνδέεται με τις διατροφικές συνήθειες, υποστηρίζει νέα μελέτη που εντοπίζει σαφή σύνδεση ανάμεσα σε υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και εμφάνιση πρώιμων εντερικών πολυπόδων σε γυναίκες κάτω των 50.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Jama Oncology, βασίστηκε σε στοιχεία της έρευνας Nurses’ Health Study II στις ΗΠΑ. Οι ερευνητές παρακολούθησαν πάνω από 29.000 γυναίκες που δήλωναν τις διατροφικές τους συνήθειες ανά τετραετία και είχαν υποβληθεί σε κολονοσκόπηση, χωρίς προηγούμενο ιστορικό καρκίνου ή φλεγμονωδών παθήσεων του εντέρου.

Μέχρι το 2015 είχαν καταγραφεί 1.189 περιστατικά συμβατικών αδενωμάτων (ο συνηθέστερος τύπος πολύποδα που μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο) και 1.598 περιστατικά οδοντωτών βλαβών.

Όταν οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με την κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων (UPFs), προέκυψε ότι όσες κατανάλωναν τις μεγαλύτερες ποσότητες είχαν 45% υψηλότερη πιθανότητα να εμφανίσουν πρώιμα αδενώματα σε σχέση με όσες κατανάλωναν τις λιγότερες. Αντίθετα, δεν εντοπίστηκε αντίστοιχη συσχέτιση με τις οδοντωτές βλάβες.

Πιθανοί μηχανισμοί και περιορισμοί

Ο επικεφαλής της μελέτης, Δρ Άντριου Τσαν από το Massachusetts General Hospital, σημείωσε ότι τα UPFs έχουν ήδη συνδεθεί με παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2 και χρόνια φλεγμονή, παράγοντες που αυξάνουν γνωστά τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Οι νέοι παραγνωρίζουν προειδοποιητικά σημάδια του καρκίνου του παχέος εντέρου

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η έρευνα δεν εξετάζει αν οι πολύποδες προχώρησαν σε καρκινικές βλάβες ούτε μπορεί να αποδείξει αιτιώδη σχέση. Το γεγονός ότι στηρίζεται στην αυτοαναφορά διατροφικών συνηθειών και στη συχνά δύσκολη ταξινόμηση τροφίμων ως UPFs αποτελεί επίσης περιορισμό.

«Δεν λέμε ότι η κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων οδηγεί αναπόφευκτα στον καρκίνο», είπε. «Αλλά ίσως αποτελεί μέρος των παραγόντων που εξηγούν την αύξηση κρουσμάτων σε νεότερες ηλικίες».

Τι λένε οι ειδικοί

Η Φιόνα Όσγκαν από το Cancer Research UK υπογράμμισε ότι παρότι η έρευνα δεν μετρά άμεσα τον κίνδυνο καρκίνου, φωτίζει την πιθανή επίδραση της διατροφής σε πρώιμες αλλοιώσεις του εντέρου.

Πρόσθεσε ότι απαιτούνται πολιτικές παρεμβάσεις ώστε οι υγιεινές επιλογές να είναι ευκολότερα προσβάσιμες, επιμένοντας ότι «η συνολική ποιότητα της διατροφής είναι σημαντικότερη από οποιαδήποτε μεμονωμένη κατηγορία τροφίμων».

Με πληροφορίες από Guardian