Σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία στη Γερμανία: Το προφίλ του Έλληνα συλληφθέντα

Για συμμετοχή σε απόπειρα δολιοφθοράς κατά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού της Γερμανίας, κατηγορείται ο 54χρονος Έλληνας ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (3/2) στο Κοπτερό Ροδόπης.

Ο 54χρονος φέρεται να δούλευε περιστασιακά στο ναυπηγείο του Αμβούργου, στη Γερμανία, με τη σύλληψή του να πραγματοποιείται από αστυνομικούς της Ασφάλειας Κομοτηνής, με τη συνδρομή Γερμανών αξιωματικών, στο πλαίσιο εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις 10 Οκτωβρίου 2025.

Σε ό,τι αφορά στο προφίλ, πηγές από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) ξεκαθάρισαν πως -μέχρι σήμερα- ο 54χρονος δεν περιλαμβανόταν σε λίστες ατόμων ειδικού ενδιαφέροντος και δεν είχε καταγραφεί εξτρεμιστική δράση ή σχετικές επαφές. Ωστόσο, μετά τη σύλληψή του, το προφίλ και οι κοινωνικές του επαφές ελέγχονται εξονυχιστικά, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ταξιδιών στο εξωτερικό ή επαφών που θα μπορούσαν να σχετίζονται με στρατολόγηση ή χρηματοδότηση.

Σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία: Το χρονικό του συμβάντος στη Γερμανία

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση της αστυνομίας του Αμβούργου και της εισαγγελίας του ομόσπονδου κρατιδίου, δύο άτομα -ένας 37χρονος Ρουμάνος και ο 54χρονος Έλληνας- θεωρούνται ύποπτοι για απόπειρα σαμποτάζ σε πολεμικό πλοίο το 2025.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Eurojust, με συνεργασία των γερμανικών, ελληνικών και ρουμανικών Αρχών.

Οι κατηγορίες αφορούν ενέργειες που φέρεται να έγιναν σε ναυπηγείο του Αμβούργου, όπου οι ύποπτοι φέρονται να προκάλεσαν σοβαρές φθορές σε κορβέτες που προορίζονταν για το γερμανικό πολεμικό ναυτικό. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι τοποθετήθηκαν περισσότερα από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στον χώρο του κινητήρα, υπήρξαν παρεμβάσεις στις γραμμές τροφοδοσίας νερού, αφαιρέθηκαν καπάκια από δεξαμενές καυσίμων και απενεργοποιήθηκαν ηλεκτρονικοί διακόπτες ασφαλείας. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε διαβρωτική μπογιά που προκάλεσε φθορές στις λαμαρίνες του πλοίου.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης πριν από τον απόπλου της κορβέτας «Emden» προς το Κίελο. Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία, οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρές ζημιές ή καθυστερήσεις, επηρεάζοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ασφάλεια της Γερμανίας.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα κατασχεθέντα στοιχεία και να διερευνούν ποιος ενδέχεται να έδωσε εντολή ή να οργάνωσε τις πράξεις δολιοφθοράς.