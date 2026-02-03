ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Bild: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία - Έλληνας ένας εκ των δύο

Γιατί κατηγορούνται οι συλληφθέντες - Έρευνες και σε χωριό στην Ελλάδα

The LiFO team
The LiFO team
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Facebook Twitter
Πλοίο του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού / Unsplash
0

Σε δύο συλλήψεις ανδρών, ο ένας εκ των οποίων Έλληνας, για σαμποτάζ σε πλοία του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού προχώρησαν οι αρχές, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η Bild.

Πρόκειται για έναν 37χρονο ρουμανικής καταγωγής και έναν Έλληνα ηλικίας 54 ετών, που συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι προχώρησαν σε εκτεταμένες πράξεις σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία του Γερμανικού Ναυτικού, στο λιμάνι του Αμβούργου.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από την Κρατική Ασφάλεια του Αμβούργου και την Εισαγγελία, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε Γερμανία και Ελλάδα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες των υπόπτων στο Αμβούργο, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα, με τον συντονισμό της Eurojust, του ευρωπαϊκού οργανισμού για την αντιμετώπιση διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, με έδρα τη Χάγη.

Γερμανία: Γιατί κατηγορούνται οι συλληφθέντες

Οι δύο άνδρες εργάζονταν στο λιμάνι του Αμβούργου και φέρονται να προχώρησαν το 2025 σε σαμποτάζ πολεμικών πλοίων που προορίζονταν για το γερμανικό Ναυτικό, ενώ αυτά βρίσκονταν δεμένα σε ναυπηγείο.

Μεταξύ των πλοίων που φέρονται να στοχοποιήθηκαν, περιλαμβάνεται και η κορβέτα Emden.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, οι ύποπτοι, άλλοτε μαζί και άλλοτε ο καθένας ξεχωριστά, φέρεται να έριξαν περισσότερα από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στον κινητήρα ενός πλοίου, να προκάλεσαν ζημιές σε σωληνώσεις γλυκού νερού, να αφαίρεσαν τάπες δεξαμενών καυσίμων, και απενεργοποίησαν διακόπτες ασφαλείας στα ηλεκτρονικά συστήματα των πλοίων.

Οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές μηχανικές βλάβες και να θέσουν σε κίνδυνο την επιχειρησιακή ασφάλεια των πολεμικών σκαφών.

Οι συλλήψεις έγιναν ταυτόχρονα στο Αμβούργο και σε χωριό της Ελλάδας, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν και στη Ρουμανία, γεγονός που υπογραμμίζει τη διεθνή διάσταση της υπόθεσης. Οι γερμανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει αν εξετάζεται σύνδεση των πράξεων με ξένη κρατική παρέμβαση ή οργανωμένο δίκτυο δολιοφθοράς.

Με πληροφορίες από Bild

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ρόμαν Πολάνσκι: Ταινία για το σκάνδαλο βιασμού θα αφηγείται την ιστορία από τη σκοπιά 13χρονου θύματος

Διεθνή / Ρόμαν Πολάνσκι: Ταινία για το σκάνδαλο βιασμού θα αφηγείται την ιστορία από την σκοπιά ανήλικου τότε θύματος

Η ταινία «The Girl», βασισμένη στα απομνημονεύματα της Σαμάνθα Γκάιμερ, θα επανεξετάσει «ένα από τα πιο διαβόητα σκάνδαλα του Χόλιγουντ μέσα από τα μάτια του προσώπου που παρερμηνεύτηκε περισσότερο»
THE LIFO TEAM
Η Γαλλία εγκρίνει τον προϋπολογισμό μετά από μήνες διαμάχης και προτάσεων μομφής

Διεθνή / Η Γαλλία ενέκρινε τον κρατικό προϋπολογισμό μετά από μήνες διαμάχης και προτάσεων μομφής

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Λεκορνί κατάφερε να περάσει τον προϋπολογισμό μόνο επειδή το Σοσιαλιστικό Κόμμα συμφώνησε να μην καταψηφίσει την κυβέρνηση, με αντάλλαγμα ορισμένες παραχωρήσεις
THE LIFO TEAM
 
 