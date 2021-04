Ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σόου τράβηξε τα βλέμματα στον ουρανό της Σαγκάης, όπου 1.500 μικρά drones πέταξαν συντονισμένα δημιουργώντας εναέριους σχηματισμούς.

Με σκοπό να γιορτάσει την επέτειο του «Princess Connect: Re Drive», ενός role-playing game, η εταιρεία που το ανέπτυξε (Cygames) αποφάσισε να δημιουργήσει ένα αξιομνημόνευτο σόου με drones στον ουρανό της Σαγκάης.

Όπως αναφέρουν τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια του event, 1.500 drones απογειώθηκαν για να σχηματίσουν διαδοχικά γραπτά μηνύματα, φιγούρες από το παιχνίδι αλλά και το λογότυπο της εταιρείας.

