Ρότζερ Γουότερς: Ξεδίπλωσε σημαία της Παλαιστίνης σε συναυλία και προκάλεσε αντιδράσεις

Ο Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd ύψωσε μια παλαιστινιακή σημαία σε μια συναυλία ως ένδειξη συμπαράστασης για τον πόλεμο στο Ισραήλ.

Μάλιστα, ο Ρότζερ Γουότερς φέρεται να είπε στους θαυμαστές του «άντε γα@@@@@ε» κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Λονδίνο, όσο οι επικρίσεις για τη στάση του υπέρ της Παλαιστίνης αυξάνονται.

Πολλοί παρευρισκόμενοι αποχώρησαν πριν καν παιχτεί κάποιο τραγούδι. Όχι μόνο για τα πολιτικά του μηνύματα, αλλά και για όλη τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Για παράδειγμα, εμφάνισε πάνω στη σκηνή ένα λάπτοπ και άρχισε να διαβάζει σημειώσεις του για τα κατοικίδιά του.

Οι αντιδράσεις δεν σταμάτησαν, καθώς πολλοί βγήκαν στο Twitter για να εναντιωθούν κατά της τεκμηριωμένης στήριξης του μουσικού υπέρ της Παλαιστίνης, στον απόηχο του πολέμου με το Ισραήλ. Οι χρήστες αναφέρθηκαν ότι το Facebook λογόκρινε τη φωτογραφία του Γουότερς να κρατάει μια σημαία της Παλαιστίνης στη σκηνή και αρκετοί έσπευσαν να τον καλέσουν.

Ωστόσο, ορισμένοι υπερασπίστηκαν τον καλλιτέχνη, δηλώνοντας ότι ο Γουότερς υπήρξε «φάρος» και ότι «κανείς δεν αντιμετώπισε τις κακοήθεις συκοφαντίες του ισραηλινού κράτους και των ξένων ακολούθων του όπως αυτός».

