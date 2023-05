Ρότζερ Γουότερς: Απαντά για τη ναζιστική στολή - «Σαφής δήλωση κατά του φασισμού»

Ο συνιδρυτής των Pink Floyd Ρότζερ Γουότερς υπεραμήνθηκε της απόφασής του να εμφανιστεί με στολή ναζί σε συναυλία του στο Βερολίνο την περασμένη εβδομάδα, την ώρα που η γερμανική αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν.

«Διενεργούμε έρευνα με την υποψία της δημόσιας υποκίνησης σε μίσος, επειδή τα ρούχα που φορέθηκαν στη σκηνή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να δοξάσουν ή να δικαιολογήσουν τη ναζιστική κυριαρχία, διαταράσσοντας έτσι τη δημόσια ειρήνη» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου, σχετικά με την υπόθεση του Ρότζερ Γουότερς.

Για μέρος της εμφνάνισής του σε συναυλία στις 17 Μαΐου, φορούσε ένα μακρύ μαύρο παλτό, μαύρα γάντια και μαύρα γυαλιά ηλίου, αλλά και ένα κόκκινο περιβραχιόνιο. Μάλιστα, πυροβόλησε προς το πλήθος με ψεύτικο πυροβόλο, ενώ τον πλαισίωναν άνδρες ντυμένοι με στρατιωτικές στολές.

«Ο ρουχισμός μοιάζει με τον ρουχισμό ενός αξιωματικού των SS» εξήγησε ο ίδιος εκπρόσωπος.

Ωστόσο, ο 79χρονος μουσικός υπερασπίστηκε την επιλογή της στολής και δήλωσε ότι ήταν μια σαφής δήλωση «κατά του φασισμού, της αδικίας, της μισαλλοδοξίας σε όλες τις εκφάνσεις της».

«Η πρόσφατη εμφάνισή μου στο Βερολίνο προκάλεσε κακόπιστες επιθέσεις από εκείνους που θέλουν να με συκοφαντήσουν και να με φιμώσουν επειδή διαφωνούν με τις πολιτικές μου απόψεις και τις ηθικές μου αρχές» ανέφερε ο Γουότερς σε σχετική του ανακοίνωση.

Έκανε, δε, λόγο για «ανειλικρινείς και πολιτικά υποκινούμενες» προσπάθειες να παρουσιαστούν οι επιλογές του ως κάτι διαφορετικό απ΄ό,τι ήταν.

«Η απεικόνιση ενός ανισόρροπου φασιστικού δημαγωγού αποτελεί χαρακτηριστικό των παραστάσεών μου από το "The Wall" των Pink Floyd το 1980» εξήγησε.

Η εμφάνιση του ροκά είχε την έντονη αντίδραση του Ισραήλ.

«Καλημέρα σε όλους εκτός από τον Ρότζερ Γουότερς που πέρασε το βράδυ στο Βερολίνο (ναι, το Βερολίνο) βεβηλώνοντας τη μνήμη της Άννας Φρανκ και των 6 εκατομμυρίων Εβραίων που δολοφονήθηκαν στο Ολοκαύτωμα» αναφέρθηκε στον επίσημο λογαριασμό της χώρας στο Twitter.

Good morning to every one but Roger Waters who spent the evening in Berlin (Yes Berlin) desecrating the memory of Anne Frank and the 6 million Jews murdered in the Holocaust. pic.twitter.com/4tcrV6f8mt