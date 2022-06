Ρωσικό πολεμικό παραβίασε τα χωρικά ύδατα της Δανίας - Έντονη αντίδραση της Κοπεγχάγης

Ρωσικό πολεμικό πλοίο παραβίασε σήμερα το πρωί δύο φορές τα χωρικά ύδατα της Δανίας στα βόρεια του νησιού Μπόρνχολμ, όπως ανακοίνωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Στην περιοχή ήταν σε εξέλιξη ένα «Φεστιβάλ Δημοκρατίας» με τη συμμετοχή βουλευτών και επιχειρηματιών. Σε αυτό το ετήσιο φεστιβάλ συμμετέχουν υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η Δανία χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή «απαράδεκτη πρόκληση».

Το ρωσικό πολεμικό μπήκε στα χωρικά ύδατα της Δανίας στις 03:30 (ώρα Ελλάδας) και ξανά μερικές ώρες αργότερα. Αποχώρησε αφού το δανέζικο Πολεμικό Ναυτικό επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου μαζί του, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Μια βαθύτατα ανεύθυνη, κατάφωρη και απολύτως απαράδεκτη ρωσική πρόκληση», ανέφερε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Γίπε Κόφοντ, αναφερόμενος στο «Δημοκρατικό Φεστιβάλ της Δανίας».

«Οι μέθοδοι εκφοβισμού δεν περνούν στη Δανία» τόνισε ο Κόφοντ, προσθέτοντας ότι κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρεσβευτής.

Et russisk militærfartøj har i nat to gange krænket dansk territorialfarvand



En dybt uansvarlig, grov og fuldstændig uacceptabel russisk provokation midt under #fmdk



Bøllemetoder virker ikke mod Danmark



Russiske ambassadør hasteindkaldt i Udenrigsministeriet#dkpol #WeAreNATO