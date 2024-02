Ρωσία: Συντριβή ελικοπτέρου με τρεις επιβαίνοντες

Συντριβή ελικοπτέρου σημειώθηκε σε λίμνη στη βόρεια ομόσπονδη δημοκρατία Καρελία της Ρωσίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι τρεις επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το ρωσικό υπουργείο για τη συντριβή του ελικοπτέρου, επρόκειτο για Mil Mi-8 του υπουργείου αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ρωσίας και εκτελούσε «εκπαιδευτική πτήση». Διευκρίνισε παράλληλα πως το πλήρωμα ήταν ιδιαίτερα «έμπειρο», είχε «χιλιάδες ώρες πτήσης».

Η συντριβή του ελικοπτέρου έγινε χθες, λίγο αφότου εξαφανίστηκε από τα ραντάρ, ενώ συντρίμμια του εντοπίστηκαν 11 χιλιόμετρα από την όχθη της λίμνης Ανιέγκα, της δεύτερης μεγαλύτερης στην Ευρώπη, σε βάθος περίπου 50 μέτρων, σύμφωνα με το υπουργείο. Δύτες και τηλεχειριζόμενο μη επανδρωμένο υποβρύχιο όχημα αναπτύχθηκαν στην περιοχή στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την ίδια πηγή.

Ο κυβερνήτης στην Καρελία, ο Αρτούρ Παρφέντσικοφ, ενημέρωσε ότι και τα τρία μέλη του πληρώματος είναι νεκρά, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Καρελία είναι μοιρασμένη ανάμεσα στη Φινλανδία και στη βορειοδυτική Ρωσία, ανάμεσα στη Λευκή και τη Βαλτική Θάλασσα, όπου συνετρίβη το Mi-8.

