Ρωσία: Σπάνια επίθεση πολικής αρκούδας σε οικογένεια

Πολική αρκούδα επιτέθηκε σε οικογένεια στη βόρεια Σιβηρία της Ρωσίας, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. η σπάνια -όπως τη χαρακτήρισαν- επίθεση σημειώθηκε σε αλιευτική περιοχή που περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από την κοινότητα Νοσόκ, στην περιφέρεια του Κρασνογιάρσκ, στην ανατολική Σιβηρία, περίπου 2.700 χιλιόμετρα από τη Μόσχα.

«Τρεις άνθρωποι, γεννημένοι το 1983, το 2006 και το 2015, τραυματίστηκαν» ανακοίνωσε το τοπικό παράρτημα του υπουργείου Εσωτερικών μέσω Telegram.

Το υπουργείο ενημέρωση, ότι αστυνομικός και κάτοικοι της περιοχής συνέδραμαν στη διάσωση της οικογένειας, «τρομάζοντας το ζώο» με ένα όχημα παντός εδάφους και ένα μοτοέλκηθρο.

Γιατί είναι σπάνιες οι επιθέσεις πολικών αρκούδων

Οι επιθέσεις πολικών αρκούδων σε ανθρώπους είναι πολύ σπάνιες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, με το λιώσιμο των πάγων εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, αναγκάζονται να πλησιάζουν σε κατοικημένες ζώνες, προς αναζήτηση τροφής. Τον Φεβρουάριο του 2019 οι ρωσικές αρχές κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το αρχιπέλαγος της Νόβαγια Ζεμλιά, στην Αρκτική, λόγω της συρροής δεκάδων επιθετικών πολικών αρκούδων που αναζητούσαν τροφή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πολικές αρκούδες «κατέλαβαν» εγκαταλελειμμένο σοβιετικό σταθμό στην Αρκτική