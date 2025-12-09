ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
National Geographic: Viral στα social media πολική αρκούδα που παίζει με το χιόνι

Ο φωτογράφος Roie Galitz, απαθανάτισε την αρκούδα να κυλά και να ξύνει τη ράχη της στο χιόνι

LifO Newsroom
«Μερικές φορές απλά πρέπει να παίζεις στο χιόνι», γράφει το National Geographic σε πρόσφατη ανάρτηση βίντεο, με πρωταγωνίστρια μια πολική αρκούδα που διασκεδάζει στον πάγο.

Ο φωτογράφος Roie Galitz, κατέγραψε με την κάμερά του, την αρκούδα να κυλά και να ξύνει τη ράχη της στο χιόνι, με το βίντεο να έχει αποσπάσει περισσότερα από μισό εκατομμύριο likes και χιλιάδες σχόλια.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης του National Geographic γράφει: «Μερικές φορές απλά πρέπει να παίζεις στο χιόνι και να ξύνεις καλά! Το να γλιστράς σε αυτόν τον πάγο μπορεί να είναι πολύ κρύο για εμάς, αλλά αυτή η πολική αρκούδα -που φωτογραφήθηκε από τον φωτογράφο @roiegalitz- έχει ένα παχύ στρώμα μονωτικής γούνας και ένα στρώμα λίπους, που την βοηθούν να παραμείνει ζεστή στις σκληρές συνθήκες».
 

