Ρωσία: Σεισμός 7,8 βαθμών στη χερσόνησο Καμτσάτκα - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Το επίκεντρο εντοπίζεται στα ανοικτά της ανατολικής ακτής

Φωτ. Unsplash
Σεισμός 7,8 βαθμών σημειώθηκε στη Ρωσία και συγκεκριμένα, στη χερσόνησο Καμτσάτκα.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), η σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη χερσόνησο Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή και το επίκεντρο εντοπίζεται στα ανοικτά της ανατολικής ακτής και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

Από τις αρχές έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τον κίνδυνο να ακολουθήσει τσουνάμι. 

