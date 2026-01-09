Κόναν Ο'Μπράιεν κατά κωμικών για Τραμπ: «Όταν η οργή αντικαθιστά το χιούμορ, χάνουν το πιο δυνατό τους όπλο»

Μήνυμα στους συναδέλφους του κωμικούς και παρουσιαστές με αφορμή την κριτική που ασκούν στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε ο Κόναν Ο'Μπράιεν, παρουσιαστής των φετινών Όσκαρ.

Ο Κόναν Ο'Μπράιεν μίλησε για τους παρουσιαστές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ, αποκλειστικά, με θυμό αναφέροντας τα εξής: «αν το χιούμορ αντικατασταθεί από οργή, τότε η κωμωδία χάνει τη δύναμή της».

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Oxford University, ο 62χρονος παρουσιαστής τόνισε ότι η δεύτερη θητεία Τραμπ είναι «πολύ δύσκολη» περίοδος για την πολιτική σάτιρα, όμως αυτό δεν δικαιολογεί -όπως είπε-την εγκατάλειψη της κωμικής οπτικής. «Όταν απλώς φωνάζεις και είσαι θυμωμένος, έχεις αφήσει κάτω το καλύτερό σου εργαλείο», σημείωσε.

Κόναν Ο'Μπράιεν: «Η τέχνη είναι όπλο, αλλά πρέπει να είναι καλή»

Ο Ο’Μπράιεν παρατήρησε ότι αρκετοί κωμικοί επιλέγουν να βρίζουν -συχνά- τον Τραμπ με διάφορους χαρακτηρισμούς, μετατρέποντας την αγανάκτηση σε αυτοσκοπό. «Έτσι, όμως, ανταλλάσσεις το χιούμορ με τον θυμό», είπε. «Η καλή τέχνη είναι πάντα ισχυρό όπλο απέναντι στην εξουσία. Πρέπει να βρεις τρόπο να διοχετεύσεις την οργή χωρίς να πάψεις να είσαι αστείος».

Αναφερόμενος στη δυσκολία της σάτιρας σήμερα, ο Ο’Μπράιεν εξήγησε ότι η κωμωδία χρειάζεται «μια ευθεία γραμμή για να παρεκκλίνει». Με τον Τραμπ, όπως είπε χαριτολογώντας, «η γραμμή είναι λαστιχένια». Δηλαδή, πολλά απ' όσα θα έμοιαζαν υπερβολικά σε ένα σκετς έχουν ήδη συμβεί στην πραγματικότητα.

Θυμήθηκε μάλιστα τα χρόνια του στο Harvard Lampoon, όταν ορισμένα έντυπα δεν μπορούσαν να γίνουν αντικείμενα παρωδίας, επειδή ήταν ήδη πιο ακραία από κάθε σάτιρα. «Με τον Τραμπ συμβαίνει κάτι παρόμοιο», είπε, εξηγώντας γιατί τα εύκολα αστεία δεν λειτουργούν πια.

Κλείνοντας, ο Ο’Μπράιεν υπογράμμισε ότι στην καριέρα του προσπαθούσε να σατιρίζει πολιτικούς «και από τις δύο πλευρές», με έναν πιο «καρτουνίστικο» τρόπο. Αναγνώρισε ότι είναι εύκολο ένας κωμικός να «χάσει τον δρόμο του» όταν θέλει απλώς να περάσει μήνυμα, όμως επέμεινε: «Αν είσαι κωμικός, οφείλεις πάντα να είσαι αστείος - ακόμα και στις πιο δύσκολες εποχές».

Με πληροφορίες από The People